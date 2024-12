Inzaghi coccola Lautaro Martinez: “So cosa significa”

Il tecnico nerazzurro commenta la vittoria contro il Como grazie alle reti di Carlos Augusto e Thuram: le dichiarazioni nel post gara

L’Inter resta in scia dell’Atalanta e, con una partita da recuperare, può raggiungere la Dea al primo posto. I nerazzurri battono 2-0 il Como in una partita che ha visto la squadra di Inzaghi comandare il gioco e non soffrire quasi mai.

Nel post gara, intervenuto a ‘DAZN’, il tecnico interista ha commentato così la partita: “Vanno fatti i complimenti al Como, hanno fatto una partita di personalità. Abbiamo trovato una squadra organizzata, con ottimi principi di gioco. Abbiamo fatto una partita da squadra matura, che non ha rischiato nulla ed abbiamo colpito al momento giusto”.

FABREGAS – “Fanno piacere i suoi complimenti, ho contraccambiato perché sta facendo un grande lavoro. Ha iniziato da poco, ha vinto in Serie B e sta proponendo un ottimo calcio. Gli vanno fatti i complimenti perché non è semplice venire a giocare a San Siro contro l’Inter”.

ARRABBIATURA PRIMO TEMPO – “Nel primo tempo abbiamo fatto troppo poco lì a sinistra, dove solitamente siamo bravissimi. Ma vanno dati anche i meriti al Como, poi a fine primo tempo abbiamo parlato. Abbiamo velocizzato più il gioco e abbiamo creato più situazioni”.

LAUTARO THURAM – “Lautaro è il nostro capitano, fa notizia quando non segna ma deve continuare a lavorare come sta facendo. Le occasioni ce l’ha, tornerà a fare gol. Lunedì Lautaro-Thuram hanno fatto un grandissimo lavoro, giovedì Arnautovic e Taremi hanno fatto uguale. Agli attaccanti chiediamo tanto. So cosa significa per un attaccante non segnare, ma deve restare tranquillo, la squadra sta vincendo e i tifosi sono con lui”.

ATALANTA O NAPOLI – “Mi aspettavo tutte. L’ho detto a luglio che sarebbe stato un campionato avvincente e diverso dagli ultimi due anni”.