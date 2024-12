Inter beffata per Nico Paz, scelta la prossima squadra

Nico Paz da tempo oggetto del desiderio dei nerazzurri, ma potrebbe essere un’altra la destinazione in Serie A: la svolta

Chi era più avvezzo a seguire il calcio internazionale, già lo scorso anno aveva notato il suo talento, quando Carlo Ancelotti gli aveva concesso del minutaggio con il Real Madrid. Oggi, Nico Paz sta confermando tutto il bene che si diceva di lui e sta incantando la Serie A con la maglia del Como, a suon di giocate di altissimo profilo.

2 gol e 4 assist fin qui, ma un impatto che per i lariani sta andando anche oltre i freddi numeri. Cesc Fabregas, uno che di talento se ne intende, lo ha messo al centro del suo sistema di gioco. Venendo ripagato con una sapienza calcistica assai superiore a quanto farebbe supporre la sua giovane età. E’ già fuori discussione che siamo di fronte a uno dei giocatori che lasceranno il segno ad altissimo livello nelle prossime stagioni.

Non è un caso che il Real Madrid abbia conservato un asso nella manica per riportarlo a casa, sotto forma di clausola di recompra. Ma l’interessamento di tanti club importanti è già una realtà. L’Inter con Javier Zanetti sta spingendo per Nico Paz, per fare di lui una delle colonne del futuro per i nerazzurri. Eppure, potrebbe essere un’altra la destinazione per lui in Serie A.

Nico Paz, niente Inter: serve di più alla Juventus

La redazione di Calciomercato.it, nel consueto sondaggio sul suo canale ‘X’, ha chiesto ai suoi utenti a quale squadra farebbe maggiormente comodo. Ed ha prevalso la Juventus.

Secondo il 36,8% dei votanti, la sua qualità farebbe la differenza nel centrocampo bianconero. Un talento del genere servirebbe particolarmente al Milan, per il 34,2% dei partecipanti al sondaggio. Soltanto il 21,1% delle preferenze invece per l’Inter, con il Napoli, in questo sondaggio, nettamente staccato (7,9% dei voti).

Per adesso, se lo gode, eccome, il Como, che punta tantissimo su di lui per centrare l’obiettivo salvezza. Tra qualche mese, in estate, si scatenerà la bagarre e vedremo chi riuscirà a spuntarla.