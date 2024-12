Futuro lontano dal Milan: Pioli lo porta in Arabia Saudita

Il giocatore potrebbe lasciare il Diavolo nel corso del calciomercato di gennaio: l’ex tecnico rossonero è pronto a puntare su di lui

Con Stefano Pioli era un punto fermo del Milan. Un titolare inamovibile, che il tecnico di Parma era riuscito a far rendere al massimo.

Ruben Loftus-Cheek ha certamente vissuto una grande stagione, con l’italiano alla guida, tanto da riuscire ad andare in doppia cifra. Un traguardo, quello dei dieci gol, raggiunto anche grazie alla posizione occupata durante l’ultima fase della stagione. L’ex Chelsea, di fatto, ha giocato da trequartista, quasi da punta aggiunta. Oggi con Paulo Fonseca è tutto diverso: le richieste del portoghese non corrispondono a quelle di Pioli e il suo rendimento si è abbassato drasticamente. Pur giocando ancora trequartista (è stato schierato anche da mediano), i risultati sono totalmente diversi.

In questo momento, così, Ruben Loftus-Cheek viene considerato un pesce fuor d’acqua e valutarne una cessione appare davvero d’obbligo. Il Milan, d’altronde, ha bisogno di un trequartista con caratteristiche diverse dalle sue e di un vero mediano: ecco perché non è da escludere una separazione immediata tra le parti, già durante il mercato di gennaio.

Calciomercato Milan, futuro Loftus-Cheek: il punto della situazione

Loftus-Cheek ha uno stipendio importante, sui quattro milioni di euro netti a stagione, e il prossimo 23 gennaio compirà 29 anni.

Non è più giovanissimo e per le squadre di medio livello del campionato inglese rappresenterebbe un investimento troppo importante da fare. In Premier League, però, continua ad essere apprezzato parecchio: attenzione così ad Aston Villa e Newcastle, ma una pista da tener d’occhio è quella che può portarlo in Arabia Saudita. In Saudi Pro League, d’altronde, c’è un allenatore, Stefano Pioli, che lo conosce benissimo, pronto ad accoglierlo a braccia aperte. L’Al-Nassr, d’altronde, si prepara a mettere a segno un nuovo colpo importante, avendo ultimato (in Turchia non hanno dubbi) la cessione in prestito al Fenerbahce di Mourinho di Talisca. Loftus-Cheek ha certamente caratteristiche diverse, ma Pioli ha dato prova di saperlo far render al meglio.