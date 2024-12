DIRETTA Serie A, Inter-Como 0-0 | Lariani aggressivi! LIVE

La partita tra lariani e nerazzurri chiude la diciassettesima giornata di campionato

Rispondere alle vittorie di Atalanta e Napoli per godersi appieno il Natale e non perdere terreno nella lotta scudetto. Con questi presupposti, l’Inter ospita stasera il Como nell’ultima partita del diciassettesimo turno di Serie A. Reduce dal roboante 6-0 in casa della Lazio e dalla qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, l’undici allenato da Simone Inzaghi affronta a San Siro una squadra galvanizzata dall’inaspettata vittoria contro la Roma.

Ancora senza Francesco Acerbi e con de Vrij e Darmian acciaccati, il tecnico piacentino ha dovuto rivoluzionare la difesa, chiamata all’arduo compito di arginare l’esuberanza di Nico Paz, obiettivo di mercato nerazzurro. Cesc Fabregas, dal canto suo, dovrà fare a meno ancora una volta di Sala e Alberto Moreno, ma spera di sfruttare l’onda lunga del successo contro i giallorossi per fare un’impresa al Meazza.

Quello di questa sera sarà il terzo scontro diretto in Serie A tra le due squadre. I precedenti arridono ovviamente all’Inter con due vittorie, 6 gol segnati e 0 reti subite. Calciomercato.it seguirà l’ultima sfida di Serie A prima di Natale in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Inter-Como

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Inzaghi

COMO (3-4-2-1): Reina; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt, Sergi Roberto, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Paz; Belotti. All. Fabregas

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta punti 40, Napoli 38, Inter** e Lazio 34, Fiorentina* e Juventus 31, Bologna* 28, Milan* 26, Udinese 23, Empoli, Roma e Torino 19, Genoa e Lecce 16, Verona, Parma e Como* 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10.

*una partita in meno

**due partite in meno

ARBITRO: Antonio Giua

DIFFIDATI: Goldaniga e Moreno (Como)