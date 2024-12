Serie A, Fiorentina-Udinese 1-2 | La cronaca del match

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra i viola di Palladino e i bianconeri di Runjaic in tempo reale

La Fiorentina ospita l’Udinese a Firenze nel primo posticipo del lunedì valido per la 17esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che vengono dagli impegni infrasettimanali che sarà diretta dall’arbitro Marcenaro della sezione di Genova.

Da una parte i viola di Raffaele Palladino vengono dal pareggio in Portogallo contro il Vitoria Guimaraes, che è valso il terzo posto nella classifica finale della fase a girone unico di Conference League. Lo scopo è quello di tornare a vincere dopo il ko nel derby degli Appennini contro il Bologna per rimanere in corsa per un posto nella prossima Champions. Dall’altra parte i bianconeri di Kosta Runjaic, che invece sono reduci dalla sconfitta contro l’Inter che li ha estromessi dalla Coppa Italia, vanno a caccia di un successo prestigioso in trasferta dopo aver perso in casa contro il Napoli. La partita sarà visibile in tv, ma anche in streaming su pc, smartphone e tablet soltanto sulla app di Dazn. Lo scorso gennaio, su questo stesso campo, la sfida finì con un pareggio per 2-2 in virtù dei gol di Lovric e Thauvin per i friulani e di Beltran e Nzola su rigore per i toscani. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Artemio Franchi’ tra Fiorentina e Udinese live in tempo reale.

Formazioni Fiorentina-Udinese

FIORENTINA – De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

UDINESE – Sava; Kristensen, Kabasele, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca.

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta punti 40, Napoli 38, Inter** e Lazio 34, Fiorentina** e Juventus 31, Bologna* 28, Milan* 26, Udinese* 20, Empoli, Roma e Torino 19, Genoa e Lecce 16, Verona, Parma e Como* 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10.

*una partita in meno

**due partite in meno

ARBITRO: Marcenaro di Genova

PROSSIMI IMPEGNI: Udinese-Torino 29 dicembre ore 12.30, Juventus-Fiorentina 29 dicembre ore 18