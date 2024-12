Carlos Augusto e Thuram: l’Inter risponde ad Atalanta e Napoli

La squadra di Inzaghi tiene il passo di Atalanta e Napoli battendo il Como: gol tutti nel secondo tempo

Di misura e con un po’ di sofferenza, ma l’Inter batte il Como e resta in scia dell’Atalanta e del Napoli. I nerazzurri ringraziano Carlos Augusto, bomber improvvisato, e portano a casa tre punti preziosi dopo una partita equilibrata.

Il primo tempo non offre grandi occasioni da gol. L’Inter fa la partita, il Como difende con ordine ma fatica a ripartire. I nerazzurri non riescono con continuità a sfondare il muro lariano, ma hanno una grande opportunità poco dopo la mezz’ora: è Dumfries, servito da Mkhitaryan, a sparare alto da buona posizione. Pochi minuti dopo tocca a Dimarco andare vicino al vantaggio: conclusione parata da Reina con Barella – tutto solo al centro dell’area – che invocava il pallone.

Il primo tempo si chiude così sullo 0-0. Nella ripresa, l’Inter prova ad accelerare subito e i frutti arrivano in maniera immediata. Al 48′, infatti, è Carlos Augusto a staccare più alto di tutti di testa e battere Reina, facendo esplodere San Siro. L’1-0 galvanizza i nerazzurri che provano a mandare in archivio la partita, andando alla ricerca del 2-0, ma sono i lariani a sfiorare il gol. Prima Goldaniga (salvataggio di Carlos Augusto) poi Nico Paz fanno venire i brividi alla squadra di casa.

L’Inter però continua ad attaccante al 68′ trova il raddoppio: Dimarco va alla conclusione, la palla carambola su Lautaro Martinez e finisce in rete ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Serie A, l’Inter batte il Como: risultati e classifica dopo la 17a giornata

Negli ultimi minuti la partita si spegne piano piano, con il Como che non riesce a creare pericoli dalle parti di Sommer e l’Inter che gestisce il risultato. In pieno recupero ecco la perla di Thuram che chiude l’incontro con un bolide sul quale Reina non può nulla. Finisce 2-0 con la vittoria che fa salire i nerazzurri a quota 37, un punto dal Napoli e tre dall’Atalanta, ma con una partita in meno.

INTER-COMO 2-0: 48′ Carlos Augusto (I), 92′ Thuram (I)

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta punti 40, Napoli 38, Inter* 37, Lazio 34, Fiorentina* e Juventus 31, Bologna* 28, Milan* 26, Udinese 23, Empoli, Roma e Torino 19, Genoa e Lecce 16, Verona, Parma e Como 15, Cagliari 14, Venezia 13, Monza 10.

*una partita in meno

Risultati 17a giornata di Serie A

Venerdì 20 dicembre

Verona-Milan 0-1

Sabato 21 dicembre

Torino-Bologna 0-2

Genoa-Napoli 1-2

Lecce-Lazio 1-2

Domenica 22 dicembre

Roma-Parma 5-0

Venezia-Cagliari 2-1

Atalanta-Empoli 3-2

Monza-Juventus 1-2

Lunedì 23 dicembre

Fiorentina-Udinese 1-2

Inter-Como 2-0

PROSSIMI IMPEGNI: Cagliari-Inter sabato 28 dicembre ore 18, Como-Lecce lunedì 30 dicembre ore 18.30