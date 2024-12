“Benvenuti tifosi…”: Calciomercato.it lancia gli Zone

Sul canale YouTube di Calciomercato.it gli aggiornamenti e approfondimenti non mancano mai: è online lo spazio dedicato ai tifosi.

Negli ultimi anni il nostro sito è stato in grado di fidelizzare tantissimi tifosi di calcio ed è proprio grazie a loro che siamo riusciti ad ideare e trasmettere diversi approfondimenti, con il solo obiettivo di informare con notizie esclusive ed analizzare il rendimento delle squadre in maniera imparziale ed obiettiva.

Quindi, dopo il successo di ‘Ti Amo Calciomercato‘, il programma dedicato al mercato che va in onda tutto l’anno con la direttrice Eleonora Trotta, Alessio Lento, Maurizio Russo e Daniele Trecca, la redazione di Calciomercato.it ha deciso di lanciare quattro nuovi format: ‘Juve Zone’, ‘Inter Zone’, ‘Napoli Zone’ e ‘Zona Rossonera’, dove i supporters delle citate squadre hanno la possibilità di rimanere aggiornati con tutte le ultime novità che riguardano i loro club del cuore. Infatti, ogni settimana, dal martedì al venerdì, troverete sul nostro canale YouTube un nuovo episodio con i nostri inviati, ex calciatori ed esperti del settore.

‘Juve Zone’: tutti i venerdì

Riccardo Meloni, Giorgio Musso e Alessio Lento sono alla guida di ‘Juve Zone’: lo spazio dedicato alla ‘Vecchia Signora’.

Cambio in panchina e un mercato importante, la Juventus è protagonista in questa stagione di Serie A. Però, ancora troppe situazioni non convincono chi di calcio ne sa qualcosa: le aspettative dei tifosi forse erano troppo alte e bisogna dar tempo a Thiago Motta di gestire il tiro. ‘Benvenuti tifosi bianconeri’: nel nostro programma troverete approfondimenti, discussioni, novità di mercato e il punto di vista di esperti, colleghi ed ex giocatori che hanno indossato ed onorato la maglia bianconera. Tutti i venerdì vi aspettiamo sul canale YouTube di Calciomercato.it.

‘Inter Zone’: tutti i giovedì

Da campioni in carica e con lo scudetto cucito sul petto, la squadra di Simone Inzaghi viaggia su più binari: da una parte c’è chi chiede un altro successo in Campionato, dall’altra, invece, c’è chi sogna l’impresa di Champions League.

Ma questa Inter è realmente all’altezza delle aspettative? Su ‘Inter Zone’, Lorenzo Polimanti e Flaminia Laurenzi rispondono a tutti i dubbi legati ai nerazzurri, cercando di sciogliere i tanti nodi. Mercato, discussioni, impegni, infortuni e molte altre novità da non perdere. Ogni giovedì sul canale Youtube di Calciomercato.it, vi aspetta una nuova puntata sulla ‘Beneamata’ insieme a colleghi ed ex calciatori: “Benvenuti tifosi nerazzurri”.

‘Zona Rossonera’: tutti i mercoledì

125 anni di storia e tante difficoltà da superare, il Milan ci offre tanti spunti di riflessione e argomentarli con voi è il nostro obiettivo: “Benvenuti tifosi rossoneri”.

Martin Sartorio e Andrea Gariboldi vi aspettano tutti i mercoledì con un nuovo episodio dello spazio dedciato ai tifosi del ‘Diavolo’. La stagione non è delle migliori e sono ancora molti i punti interrogativi. Dalle scelte della società a quelle di campo, la squadra di Fonseca è sotto il mirino degli appassionati ed è per questo che è importante condividere con voi il nostro punto di vista, con la partecipazione di coloro che conoscono bene il mondo Milan.

Napoli Zone’: tutti i martedì

“Benvenuti tifosi azzurri”, questo è lo spazio dedicato a voi e al vostro Napoli.L’arrivo di Antonio Conte ha rimescolato le carte: dopo una stagione difficile, la squadra partenopea torna ai vertici della classifica e lo fa mostrando un buon gioco e tanta determinazione, che, ad oggi, li tiene in gara per la vittoria dello scudetto.

Con Leonardo Zullo e Giuseppe Barone vengono analizzati gli ultimi rumors di mercato e le novità in casa Napoli, dagli infortuni alle gare di campionato nel cuore del Maradona. Accompagnati da giornalisti, esperti ed ex calciatori, ogni martedì sul nostro canale YouTube.

Per rimanere aggiornati, iscrivetevi al canale YouTube di Calciomercato.it!