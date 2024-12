Vlahovic via a gennaio, la Juve sa già tutto: 42 milioni sul piatto

Il futuro del numero 9 bianconero è appeso ad un filo piuttosto sottile: l’offerta che stravolge letteralmente le carte in tavola. I dettagli

La settimana di Dusan Vlahovic. Dopo le polemiche che hanno fatto seguito al triplice fischio della gara contro il Venezia, l’attaccante serbo ha ‘illuminato’ anche la sfida dell’Allianz Stadium con il gol che di fatto ha aperto la sfida. Tuttavia, il bomber della ‘Vecchia Signora’ sta facendo parlare di sé anche per la questione riguardante il suo futuro.

A tal proposito, ricordiamo come il contratto di Vlahovic – in scadenza nel 2026 – non sia ancora stato rinnovato. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile visto che i colloqui per il prolungamento – da tempo in cantiere – non hanno finora portato a risvolti concreti. Nonostante l’ottimismo palesato da Cristiano Giuntoli in più di una circostanza, infatti, sembra esserci ancora una sensibile distanza tra le richieste del calciatore e l’offerta della Juventus. Un divario che, se non ricucito nel corso delle prossime settimane, potrebbe delineare nuove traiettorie in tempi relativamente brevi. Un aspetto, quest’ultimo, del quale vi avevamo già parlato in tempi non sospetti. Del resto, Vlahovic continua ad essere attenzionato da diverse big europee, in particolar modo in Premier League. Tra queste, impossibile non prendere in considerazione l’Arsenal che, secondo quanto riferito da Luca Momblano, avrebbe già fatto recapitare un’offerta per l’acquisto a gennaio dell’attaccante serbo.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal fa sul serio per Vlahovic: offerta da 42 milioni

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Momblano ha infatti spiegato: “L’entourage di Vlahovic ha in mano una proposta dell’Arsenal che sarebbe stata fatta presente, di cui la Juve è a conoscenza, di 42 milioni di euro per il cartellino del serbo. Se è Ristic a farlo presente alla Juve è perché il calciatore dice: ‘Fateci sapere, noi nel caso potremmo trovare un accordo’. In qualche modo Giuntoli è come se fosse consapevole che un’offerta per Vlahovic ce l’ha, parliamo di numeri, no di interessamenti”.

Rimarcando come l’offerta dell’Arsenal sia rivolta all’acquisto di Vlahovic già nel mercato di gennaio, Momblano ha rincarato la dose, aggiungendo: “Nuovo attacco Juve? Il nome di Giuntoli è Osimhen, quello di Motta è Zirkzee più uno“. Tuttavia, se la pista che porta all’olandese potrebbe essere battuta già in vista del mercato di gennaio, quella che conduce ad Osimhen sarebbe invece da derubricare in vista della prossima estate a causa della situazione riguardante gli slot extra comunitari. Un mosaico ancora tutto da comporre, insomma, che ruota attorno al futuro di Vlahovic: staremo a vedere cosa succederà.