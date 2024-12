Thiago Motta esalta un bianconero: “Ha qualcosa di speciale”

Il tecnico bianconero commenta la vittoria sul campo del Monza che interrompe la serie consecutiva di pareggi in campionato

Riecco la vittoria. La Juventus ritrova i tre punti in campionato dopo quattro pareggi di fila. Il successo in coppa Italia contro il Cagliari è stato bissato a Monza: McKennie e Nico Gonzalez i protagonisti della vittoria bianconera con i due gol rifilati a Turati.

Nel post gara proprio di loro due ha parlato Thiago Motta nel suo intervento a ‘DAZN’: “McKennie mi chiama professore? Non l’avevo mai sentito. Avete fatto l’intervista a due ragazzi che danno grandissima disponibilità a giocare in ruoli diversi e lo fanno bene perché sono giocatori di alto livello. In più l’atteggiamento come lo fanno è un piacere per me”.

SOFFERENZA KOOPMEINERS – “Ha inciso anche l’uscita di Koopmeiners, ma non solo. Nel secondo tempo ci siamo chiusi, ma non abbiamo fatto bene le transizioni. C’erano le occasioni per ripartire con qualità, ma non siamo riusciti”.

RUOLO ALLE SPALLE DI VLAHOVIC – “Dipende dal momento di ognuno di loro e dall’avversario che dobbiamo affrontare. Nico Gonzalez oggi l’ha fatto perfettamente e può legare anche con i centrocampisti. Quando uno sa giocare in ruoli diversi, significa che c’è qualcosa di speciale e Nico Gonzalez fa parte di questi giocatori. Può giocare sulla fascia, prima punta, ma in quella posizione lì lo vedo molto bene. Io sono convinto, lui è convinto di fare bene, vediamo nelle prossime partite”.

Monza-Juventus, Motta non pensa a classifica e calendario

La Juventus si ritroverà ora un calendario molto intenso e impegnativo, partendo dalla sfida con la Fiorentina, passando per la Supercoppa e quindi un trittico da brividi con il derby contro il Torino, l’Atalanta e il Milan prima del ritorno in Champions con Brugge e Benfica inframezzate dall’altro scontro difficile contro il Napoli.

Thiago Motta però non vuole guardare la classifica o il calendario: “I conti si faranno a fine stagione. Ora guardiamo partita in partita, poi a fine stagione si faranno i conti”.