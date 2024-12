Nuovo difensore Juventus, Giuntoli gioca su più tavoli: in prestito dalla Capitale

I bianconeri stanno sondando diverse piste per rinforzare il proprio reparto difensivo: un’idea mai tramontata porta dritti nella Capitale

A poche ore dal fischio d’inizio della gara contro il Monza, la Juventus sta continuando a tessere anche le sue trame di mercato. E non potrebbe essere altrimenti, visto che i bianconeri sono chiamati a puntellare quei reparti che, a causa anche dei tanti infortuni, hanno chiamato Thiago Motta a continui esperimenti tattici, riducendone all’osso le rotazioni.

Ragion per cui, oltre ai discorsi riguardanti l’attacco strettamente connessi all’evolvere della situazione Vlahovic, i bianconeri sono pronti a rinforzare soprattutto il pacchetto difensivo con innesti mirati. Reparto che, non dimentichiamolo, ha dovuto far fronte alle assenze in rapida successione di Bremer e Cabal, out fino al termine della stagione. Con la pista Hancko molto calda soprattutto in ottica estiva e difficilmente orientabile in tempi relativamente brevi, nei dossier finiti sulla scrivania dell’area tecnica bianconera continuano ad esserci anche altri profili. A cominciare da Antonio Silva, per il quale la Juventus sta continuando a lavorare sotto traccia, ma non solo.

Calciomercato Juventus, non tramonta l’ipotesi Kiwior

Un profilo che, ad esempio, continua a movimentare le acque bianconere diventando costantemente oggetto di valutazione è quello di Kiwior. Il difensore polacco dell’Arsenal non è considerato incedibile da Arteta e alle giuste condizioni potrebbe fare le valigie. Benché non sia un protagonista indiscusso del progetto tecnico dei londinesi, però, i Gunners fino a questo momento non hanno aperto all’ipotesi di lasciar partire l’ex difensore dello Spezia in prestito, valutandone soltanto una cessione a titolo definitivo.

Ed è proprio questa la formula che sposterà l’ago della bilancia in una direzione piuttosto che nell’altra. Sebbene non sia considerata una prima scelta da parte dell’area mercato juventina, la candidatura di Kiwior potrebbe prendere quota in caso di determinati incastri. In prestito (leggermente) oneroso con diritto di riscatto, ad esempio, l’affare potrebbe vivere un interessante punto di svolta. A maggior ragione se Danilo dovesse spingere per dire addio alla Juve, il che obbligherebbe Giuntoli ad un massiccio restyling del castello difensivo. Staremo a vedere cosa succederà.