Juve, Douglas Luiz è un mistero: il suo futuro è sempre più incerto

Douglas Luiz non ci sarà nemmeno contro il Monza e la precarietà dal punto di vista fisico si somma alle incertezze di campo: la Juventus riflette sul suo futuro a Torino

È stato uno degli acquisti più importanti della scorsa campagna estiva, il secondo per precisione dopo Teun Koopmeiners, ma per ora i tifosi bianconeri non hanno potuto nemmeno farsi un’idea sul valore del giocatore: Douglas Luiz è ancora alle prese con delle problematiche fisiche e contro il Monza ha dato forfait.

Il brasiliano è già rientrato due volte e, entrambe le volte, ha avuto delle ricadute che gli hanno impedito di trovare anche la minima continuità. I dubbi sulla tenuta fisica dell’ex calciatore dell’Aston Villa stanno crescendo nella società bianconera, ma delle domande lo staff di Thiago Motta dovrebbe anche farsele. Rispetto ad altri giocatori arrivati in estate, tipo Nico Gonzalez, Douglas Luiz non presentava una storia clinica preoccupante: l’ultimo infortunio subito dal brasiliano risale alla stagione 2021/22 e lo ha tenuto fuori 31 giorni. Da quando è a Torino, invece, sono già 50 i giorni di infortunio accumulati da Douglas Luiz.

Douglas Luiz ancora out: la Juventus cerca la soluzione

In estate Douglas Luiz è stato preso per giocare nei due di centrocampo e, già dopo i primi allenamenti, lo staff di Thiago Motta si è reso conto che in quella posizione avrebbe faticato a svolgere le mansioni richieste. Nemmeno il tempo di valutarne un diverso utilizzo e sono iniziati i problemi fisici.

Dentro alla Juventus nelle ultime settimane si stanno facendo grandi riflessioni intorno alla figura di Douglas Luiz. Da una parte c’è l’aspetto atletico, dove si sta provando un approccio più cauto e una gestione differente dell’allenamento, per poter rimettere a terra il giocatore e consegnarlo funzionante a Thiago Motta. Dall’altro lato c’è un ragionamento sull’utilizzo in campo del brasiliano, dove schierarlo per farlo rendere al meglio e per mettere le sue qualità (innegabili ed evidenti) al servizio della squadra. Infine, si sta riflettendo anche su una exit strategy: in Inghilterra Douglas Luiz gode ancora di grandi estimatori e la Juventus potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciar partire il giocatore, ammettendo di aver fatto un errore di valutazione in estate.