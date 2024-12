Il Monza non punge, Nico Gonzalez sì: la Juventus ritrova la vittoria

La formazione di Thiago Motta si impone sul campo dei brianzoli grazie alla rete decisiva di Nico Gonzalez

Torna alla vittoria la Juventus che interrompe la serie di pareggi consecutivi in Serie A e vince sul campo del Monza. Successo sofferto e ottenuto anche grazie alla poca precisione sottoporta dei brianzoli.

Il primo tempo parte a ritmo alto, con le difese che faticano a contenere le avanzate avversarie. Nico Gonzalez dimostra subito di essere in palla: prima una conclusione, quindi un colpo di testa, ma Turati è attento. Ci prova anche Caprari in contropiede, ma il suo tiro si spegne di poco fuori. Al 14′ passa la Juve: angolo di Koopmeiners, deviazione di McKennie e vantaggio bianconero. Il Monza però non accusa il colpo e anzi trova subito il pareggio: Birindelli, lasciato colpevolmente libero, colpisce a volo e batte Di Gregorio.

La partita perde di ritmo, le squadre accusano un po’ di fatica, ma la Juve al 39′ trova il vantaggio: azione confusa nell’area del Monza, spunta Nico Gonzalez che fa 2-1. Neanche il tempo di esultare che i brianzoli hanno la palla del pareggio: le conclusione ravvicinate di Caprari e Deny Mota sono respinge dai difensori bianconeri. Si va così all’intervallo e nella ripresa la partita non cambia copione.

Ci provano Bianco da una parte e Yildiz dall’altra: Di Gregorio e turati dicono no. Al 70′ dopo una bell’azione corale, D’Ambrosio ha lo spazio per tirare da dentro l’area ma manda alto. Tre minuti dopo tocca a Dany Mota: se ne va ai difensori, ma tira a lato. Nel finale il Monza schiaccia dietro la Juve, ma non trova lo spunto per far male. Nesta precipita sempre più giù, la Juventus ritrova la vittoria.

Serie A: risultati, classifica e calendario dopo Monza-Juve

MONZA-JUVENTUS 1-2

Marcatori: 14′ McKennie (J), 22′ Birindelli (M), 39′ Nico Gonzalez (J)

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta* 40 punti, Napoli* punti 38, Inter** e Lazio* 34, Juventus* 31, Fiorentina**, Milan 26 Bologna 25, Udinese 20, Empoli*, Roma* e Torino* 19, Genoa* e Lecce* 16, Verona*, Parma e Como 15, Cagliari* 14, Venezia* 13, Monza* 10

*una partita in più

** una partita in meno

RISULTATI E PROGRAMMA GIORNATA 17 SERIE A:

Venerdì 20 dicembre

Verona-Milan 0-1

Sabato 21 dicembre

Torino-Bologna 0-2

Genoa-Napoli 1-2

Lecce-Lazio 1-2

Domenica 22 dicembre

Roma-Parma 5-0

Venezia-Cagliari 2-1

Atalanta-Empoli 3-2

Monza-Juventus 1-2

Lunedì 23 dicembre

Fiorentina-Udinese 18.30

Inter-Como 20.45

PROSSIMI IMPEGNI:

Juventus-Fiorentina sabato 28 dicembre ore 18

Parma-Monza sabato 28 dicembre ore 15