Gasperini al settimo cielo: “Abbiamo dimostrato una cosa”

L’Atalanta passa anche contro l’Empoli e si riprende il primo posto in classifica: il tecnico commenta la partita dei nerazzurri

Vittoria sofferta, ma tre punti che servono per riprendersi la vetta. L’Atalanta batte l’Empoli e supera il Napoli al vertice della classifica grazie ad un super de Ketelaere.

Nel post gara a ‘DAZN’ Gasperini commenta così la partita: “È stato un gol strepitoso. Ha voluto a tutti i costi questa giocata, ha aspettato il momento giusto. È un gol che ci da tre punti in una partita complicata, ma complicata perché abbiamo preso un gol da un fallo laterale che siamo rimasti spiazzati, forse per colpa nostra guardando in giro. Forse c’era un tifoso sugli spalti che correva con il pallone e intanto gli altri sono andati in porta. E poi per un rigore nel momento in cui la partita l’avevamo ribaltata. Abbiamo fatto un’ottima gara, non era facile, l’Empoli non ha mai subito tanti gol. Abbiamo avuto diverse situazioni, abbiamo attaccato a lungo. Quando prendi due gol così sembra una serata storta, avevamo qualcuno che non stava benissimo, l’infortunio di Retegui, Lookman non era nella sua miglior giornata. E abbiamo vinto con merito”.

VOGLIA VINCERE – “Questa sera abbiamo dimostrato questo: la fiducia di poterla sempre vincere. Non era facile, non avevamo tutti nella miglior giornata, ma l’abbiamo cercata fino alla fine e siamo riusciti a vincerla. Siamo felici”.

Atalanta-Empoli, Gasperini fa i complimenti a Zaniolo

ZANIOLO – “La sponda è stata pregevole, ha fatto un assist importantissimo. Giocando spalle alla porta, va in difficoltà. Vorrei che sfruttasse più la profondità, venisse meno incontro. Deve abituarsi a giocare da prima punta, da esterno deve abituarsi a pressare meglio, però sta crescendo, ha molta disponibilità, si sta impegnando. Direi che siamo sulla strada giusta”.

NATALE IN TESTA – “Intanto ci siamo ed è un grandissimo risultato. Abbiamo già fatto strisce simili a queste, siamo arrivati in fondo su tre competizioni. È stato un anno meraviglioso, dispiace finisca, speriamo che il 2025 sia altrettanto bello, non sarà facile. C’è una bella energia”.