Dybala trascina e la Roma vince lo scontro ‘salvezza’: Parma al tappeto

Nel lunch match, valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, la Roma ha battuto il Parma

Vittoria dovesse essere e vittoria è stata per la Roma, impegnata contro il Parma nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A: una sfida troppo importante per i giallorossi.

Partita senza storia quella disputata allo stadio ‘Olimpico’ di Roma, sbloccata dopo soli 8 minuti da Paulo Dybala sul primo calcio di rigore di giornata, concesso dall’arbitro Marco Di Bello per un fallo di Balogh sullo stesso argentino. I ducali provano a rimettersi in partita, ma dopo pochi minuti, precisamente al tredicesimo, ci pensa Alexis Saelemaekers a segnare il momentaneo 2-0 al volo su cross di Angelino. La squadra di Fabio Pecchia fatica a rendersi pericolosa e si fa al riposo sul doppio vantaggio giallorosso. Neanche il tempo di tornare in campo per disputare la seconda frazione e al minuto 51 Dybala realizza la doppietta personale insaccando a porta vuota dopo un tiro di Saelemaekers deviato da Artem Dovbyk. Niente da fare per l’estremo difensore giapponese del Parma, Suzuki, neanche sulla quarta rete capitolina: seconda massima punizione assegnata dal direttore di gara, questa volta per una spinta di Mihaila su Saelemaekers, e Leandro Paredes realizza al 74esimo. Dieci minuti dopo arriva anche il momento di Artem Dovbyk, su assist al bacio del ‘La Joya’. Da questo momento in poi, è solo accademia per la Roma di Claudio Ranieri che trova, così, tre punti fondamentali per rilanciarsi in classifica e allontanarsi dalle zone calde.

ROMA-PARMA 5-0

8′ Dybala (rig), 13′ Saelemaekers, 51′ Dybala, 74′ Paredes (rig.), 84′ Dovbyk

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli* punti 38, Atalanta 37, Inter** e Lazio* 34, Fiorentina**, Juventus 28, Milan 26 Bologna 25, Udinese 20, Empoli, Roma* e Torino* 19, Genoa* e Lecce* 16, Verona*, Parma e Como 15, Cagliari 14, Monza e Venezia 10

*una partita in più

** una partita in meno

RISULTATI E PROGRAMMA GIORNATA 17 SERIE A:

Venerdì 20 dicembre

Verona-Milan 0-1

Sabato 21 dicembre

Torino-Bologna 0-2

Genoa-Napoli 1-2

Lecce-Lazio 1-2

Domenica 22 dicembre

Roma-Parma 5-0

Venezia-Cagliari 15

Atalanta-Empoli 18

Monza-Juventus 20.45

Lunedì 23 dicembre

Fiorentina-Udinese 18.30

Inter-Como 20.45

PROSSIMI IMPEGNI:

Parma-Monza, 28/12/2024 ore 15;

Milan-Roma, 29/12/2024 ore 20.45.