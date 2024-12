DIRETTA Serie A, Roma-Parma | Formazioni UFFICIALI! LIVE

La domenica della diciassettesima giornata del campionato di Serie A si apre col lunch match tra la Roma e il Parma

Dopo gli anticipi delle gare, valide per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, del venerdì e del sabato, si apre questa importante domenica con una sfida molto importante, per diversi aspetti, tra la Roma e il Parma.

I giallorossi, guidati in panchina da qualche settimana da Claudio Ranieri, che ha sostituito l’esonerato Ivan Juric, arrivano a questo appuntamento col morale sotto i tacchi dopo la sconfitta, patita nel finale, sul campo del Como di Cesc Fabregas nel turno precedente. Situazione decisamente difficile quella della squadra capitolina, pericolosamente vicina al terzultimo posto occupato dal Cagliari di Davide Nicola, distante due sole lunghezze. Stesso umore anche per gli avversari di oggi, i gialloblu dell’allenatore Fabio Pecchia, sconfitti tra le mura amiche da una diretta concorrente per la conquista della salvezza come il Verona di Paolo Zanetti: 3-2 il risultato finale, a niente è servita la doppietta di Sohm per i ducali e la distanza dalla Roma in classifica è rimasta di un solo punto. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-PARMA

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk.. All. Ranieri

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Haj Mohamed; Man, Hernani, Almqvist; Bonny. All. Pecchia

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 38, Atalanta 37, Inter** e Lazio* 34, Fiorentina**, Juventus 28, Milan 26 Bologna 25, Udinese 20, Empoli e Torino* 19, Roma, Genoa* e Lecce* 16, Verona*, Parma e Como 15, Cagliari 14, Monza e Venezia 10.

*una partita in più

** una partita in meno

ARBITRO: Marco Di Bello (Sezione Brindisi)

PROGRAMMA GIORNATA 17 SERIE A

Domenica 22 dicembre

Venezia-Cagliari 15

Atalanta-Empoli 18

Monza-Juventus 20.45

Lunedì 23 dicembre

Fiorentina-Udinese 18.30

Inter-Como 20.45

PROSSIMI IMPEGNI:

Parma-Monza, 28/12/2024 ore 15;

Milan-Roma, 29/12/2024 ore 20.45.