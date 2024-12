Al Venezia lo scontro salvezza: Cagliari nei guai

Battaglia nelle zone basse della classifica di Serie A. Venezia e Cagliari hanno dato vita ad uno scontro diretto che può valere una fetta di corsa salvezza. L’esito della sfida

La 17esima giornata di Serie A prosegue con Venezia-Cagliari dopo aver ammirato nel lunch match la netta vittoria della Roma sul Parma.

Al Penzo si consuma quindi un autentico scontro salvezza tra le squadre di Di Francesco e Nicola, entrambe con l’acqua alla gola e chiamate a non fallire per arrivare al rush finale di questo 2024 nel modo migliore possibile.

A partire meglio sono proprio i padroni di casa, spesso innescati dalle giocate di un vivissimo Oristanio, ex della partita che in diverse circostanze ha creato potenziali pericoli. La chance migliore della prima mezz’ora però del Cagliari che di testa con Yerry Mina costringe Stankovic al primo intervento complesso della partita. Il pericolo risveglia quindi il Venezia che al 38′ sblocca la sfida con Zampano, puntuale a spedire in rete il pallone su assist del solito Oristanio.

Lo stesso ex della sfida ad inizio ripresa trova anche il gol, poi annullato per fuorigioco con l’ausilio del Var. Il raddoppio dei lagunari arriva comunque al 66′ con Sverko che chiude in rete un’azione personale travolgente ed assistita anche da un pizzico di fortuna al momento giusto. A rendere più incerto il finale ci ha quindi pensato Pavoletti che di testa su cross dalla sinistra ha provato a riaprire una sfida che non cambierà più nel punteggio, complice anche un ottimo Stankovic su Lapadula. Il Venezia ritorna nella corsa salvezza ritrovando la vittoria e mettendo nei guai i sardi che restano nella zona rossa e con un punto solo di margine sugli avversari di oggi.

Venezia-Cagliari 2-1

Marcatori: 38′ Zampano (V), 66′ Sverko (V), 76′ Pavoletti (C)

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli* punti 38, Atalanta 37, Inter** e Lazio* 34, Fiorentina**, Juventus 28, Milan 26 Bologna 25, Udinese 20, Empoli, Roma* e Torino* 19, Genoa* e Lecce* 16, Verona*, Parma e Como 15, Cagliari* 14, Venezia* 13, Monza 10

*una partita in più

** una partita in meno

RISULTATI E PROGRAMMA GIORNATA 17 SERIE A:

Venerdì 20 dicembre

Verona-Milan 0-1

Sabato 21 dicembre

Torino-Bologna 0-2

Genoa-Napoli 1-2

Lecce-Lazio 1-2

Domenica 22 dicembre

Roma-Parma 5-0

Venezia-Cagliari 2-1

Atalanta-Empoli 18

Monza-Juventus 20.45

Lunedì 23 dicembre

Fiorentina-Udinese 18.30

Inter-Como 20.45

PROSSIMI IMPEGNI:

Cagliari-Inter, 28/12/2024 ore 18;

Napoli-Venezia, 29/12/2024 ore 15.