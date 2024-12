Prestito con riscatto a 72 milioni: la Juventus piazza il grande investimento

Svolta nel calciomercato della Juventus, avanti tutta su un obiettivo che torna d’attualità per l’attacco: le cifre della maxi operazione

Due colpi subito in difesa per la Juventus, a gennaio. Di qui non si scappa. Oltre a questi, potrebbero essercene anche altri, per una compagine bianconera che ha grande bisogno di rinforzi e che per questo è estremamente attiva già da tempo sul mercato, per riuscire a mettere le basi per una seconda parte di annata in cui avere più alternative a disposizione e un rendimento migliore di quello avuto fin qui.

Dopo la rivoluzione estiva, Cristiano Giuntoli è chiamato a un’altra serie di acquisti di spessore. Le ambizioni della Juventus sono chiare, ma per realizzarle occorre una squadra completa in tutti i reparti e con una qualità nei giocatori che deve elevarsi ancor di più. Motivo per il quale le piste sono numerose e riguardano anche grossi calibri in giro per l’Europa.

Bisogna regalare, di sicuro, a Thiago Motta una squadra che possa essere competitiva ai massimi livelli. Ed è per questo che nonostante le difficoltà, il club potrebbe anche decidere di anticipare investimenti per l’estate. In particolare, rispunta un obiettivo di vecchia data, per il quale non badare a spese, e tentare già da ora di organizzare una operazione in grande stile. Spingendosi fino ai 72 milioni di euro di spesa totale.

Il Manchester United mette in vendita Garnacho, scatto della Juventus

Tale è la proposta che secondo ‘Caughtoffside’ starebbe preparando un importante club europeo, di cui non è stato fatto però il nome, per Alejandro Garnacho.

Per lo spagnolo naturalizzato argentino, si prepara una offensiva di alto livello, con acquisto in prestito e opzione di riscatto. Nonostante il suo valore, infatti, al Manchester United il nuovo tecnico, Ruben Amorim, non sembra particolarmente convinto di puntare su di lui e avrebbe aperto a una possibile partenza. Tra i club interessati, per l’appunto, c’è anche la Juventus, insieme a Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Manchester City, Chelsea e Al Hilal. Potrebbe essere lui il nome con cui i bianconeri completerebbero un reparto offensivo di grande fantasia e qualità tra gli esterni e i trequartisti.