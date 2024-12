Il Napoli vince ma soffre: un super Meret regala la vetta a Conte

Sotto di 2-0 già dopo venti minuti, il Genoa sfiora la rimonta nel secondo tempo. Balotelli sciupa la palla del possibile pareggio

Il Napoli espugna il ‘Ferraris’ e torna momentaneamente in vetta alla classifica di Serie A. La squadra di Conte aggredisce subito la partita e dopo venti minuti è già 2-0 grazie alle reti di Anguissa e Rrahmani. Ma anche a un Genoa fin troppo morbido, con Vieira che a sorpresa lascia fuori Frendrup, togliendo un uomo al centrocampo, a vantaggio di Vitinha, schierato largo nel tridente.

Il secondo tempo, però, è pressoché tutto del Genoa. I padroni di casa partono forte e la riaprono al quinto, con il solito Pinamonti (settimo gol stagionale). Politano e compagni faticano a ripartire, a uscire dalla propria metà campo e così il forcing del ‘Grifone’ si fa martellante.

Nel finale Vieira si gioca la ‘carta’ Balotelli, che subito ha l’occasionissima per il pareggio. Ma la sciupa, con il pallone che va a finire sul palo. Il Napoli resiste e alla fine si porta a casa tre punti pesantissimi, grazie anche se non soprattutto a un super Meret, autore di una gran parata su un tiro/cross dello stesso Balotelli. Prima sconfitta per Vieira sulla panchina rossoblù ed esordio amaro per il nuovo proprietario del club, l’imprenditore rumeno Sucu.

GENOA-NAPOLI 1-2

5′ Anguissa, 23′ Rrahmani (N), 51′ Pinamonti (G)

Classifica Serie A aggiornata

Napoli* punti 38, Atalanta 37, Inter 34**, Fiorentina** e Lazio 31, Juventus 28, Milan 26 Bologna 25, Udinese 20, Empoli e Torino* 19, Roma, Genoa* e Lecce 16, Verona*, Parma e Como 15, Cagliari 14, Monza e Venezia 10.

*una partita in più

** una partita in meno

Serie A, 17esima giornata: vincono Bologna e Napoli, ora tocca a Lecce e Lazio

Genoa-Napoli è stata la terza partita della diciassettesima giornata di Serie A, apertasi ieri sera con Verona-Milan. Nel pomeriggio di oggi si è giocata Torino-Bologna, coi rossoblù vittoriosi per 2-0 con le reti siglate da Dallinga e Pobega.

Fra poco, esattamente alle 20.45, la Lazio farà visita al Lecce con l’obiettivo di riscattare la debacle con l’Inter – impegnata lunedì sera contro il Como – di lunedì scorso.

Risultati e prossime partite della 17esima di Serie A: