DIRETTA Serie A, Lecce-Lazio: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra i giallorossi di Giampaolo e i biancocelesti di Baroni in tempo reale

La Lazio fa visita al Lecce in Salento nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi che sarà diretta dall’arbitro Manganiello della sezione di Pinerolo.

I biancocelesti del grande ex Marco Baroni, dopo la sconfitta umiliante in casa contro i campioni d’Italia in carica dell’Inter, vogliono voltare subito pagina. L’obiettivo è quello di tornare al successo per agganciare almeno momentaneamente proprio i nerazzurri in classifica e restare attaccati al treno Champions. I giallorossi di Marco Giampaolo, che invece sono reduci dalla vittoria nello scontro diretto in chiave salvezza contro il Monza, cercano un altro risultato positivo per allontanarsi dalla zona calda. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile anche in streaming sulla app di Dazn. Un anno fa, su questo stesso campo, i salentini si imposero con il risultato di 2-1 in rimonta: al vantaggio di Immobile replicarono nel finale Almqvist e Di Francesco. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Via del Mare’ tra Lecce e Lazio live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Lecce-Lazio

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Berisha, Rafia; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 38, Atalanta 37, Inter 34**, Fiorentina** e Lazio 31, Juventus 28, Milan 26 Bologna 25, Udinese 20, Empoli e Torino* 19, Roma, Genoa* e Lecce 16, Verona*, Parma e Como 15, Cagliari 14, Monza e Venezia 10.

*una partita in più

** una partita in meno

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

PROSSIMI IMPEGNI: Lazio-Atalanta 28 dicembre ore 20.45, Como-Lecce 28 dicembre ore 18.30