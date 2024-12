Serie A, Genoa-Napoli 1-2: la cronaca della partita

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra i rossoblu di Vieira e gli azzurri di Conte in tempo reale

Il Napoli è di scena sul campo del Genoa a Marassi in una gara valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro La Penna della sezione di Roma.

Reduci dal successo contro l’Udinese, gli azzurri di Antonio Conte vanno a caccia di altri tre punti lontano dal pubblico amico. L’obiettivo è quello di riprendersi almeno momentaneamente la testa della classifica in attesa della partita di domani dell’attuale capolista Atalanta contro l’Empoli. I rossoblu di Patrick Vieira, che sono ancora imbattuti dal suo arrivo al posto di Gilardino in panchina, sognano il colpaccio dopo i due pareggi senza reti contro Torino e Milan. La gara sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone in diretta esclusiva sulla app di Dazn. Un anno fa, su questo stesso campo, la sfida finì con un pareggio per 2-2, con i gol di Raspadori e Politano a rimontare il doppio vantaggio firmato da Bani e da Retegui. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ tra Genoa e Napoli live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Genoa-Napoli

GENOA (4-3-2-1): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Miretti, Badelj, Frendrup; Zanoli, Vitinha; Pinamonti. All. Vieira

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta punti 37, Napoli 35, Inter 34**, Fiorentina** e Lazio 31, Bologna e Juventus 28, Milan 26, Udinese 20, Empoli e Torino* 19, Roma, Genoa e Lecce 16, Verona*, Parma e Como 15, Cagliari 14, Monza e Venezia 10.

*una partita in più

** una partita in meno

ARBITRO: La Penna di Roma

PROSSIMI IMPEGNI: Empoli-Genoa 28 dicembre ore 15, Napoli-Venezia 29 dicembre ore 15