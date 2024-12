Dallinga e l’ex Pobega, colpaccio Bologna in casa del Torino: acciuffata la Juve

Si sblocca Dallinga e chiude il match l’ex Pobega. Sesta vittoria nelle ultime otto di Serie A per la squadra di Italiano, ottava sconfitta per i granata di Vanoli

ll Bologna viaggia a vele spiegate. In casa del Torino, la squadra di Italiano centra la sesta vittoria nelle ultime otto giornate di Serie A, raggiungendo in classifica la Juventus a quota 28 punti.

Torino-Bologna, si sblocca Dallinga

Il Torino ci prova, soprattutto a inizio ripresa, ma è inguardabile nell’ultimo passaggio e senza equilibrio. I rossoblù sono come uno scorpione, attendono e al momento giusto, cioè a venti dal termine, pungono. Gol da vero opportunista quello dell’olandese Dallinga, il primo in maglia rossoblù e in Italia per l’attaccante olandese a cui è stata affidata la pesante eredità di Zirkzee.

Torino-Bologna, la chiude l’ex Pobega

Lo svantaggio tramortisce il Torino, incapace di rispondere e così il Bologna la chiude con la conclusione dell’ex Pobega. Il pallone passa sotto le gambe di Dallinga, il quale è in posizione regolare e così il Var, dopo alcuni minuti, convalida la rete che chiude i giochi e permette alla squadra di Italiano di acciuffare momentaneamente la Juventus al sesto posto.

Tabellino Torino-Bologna 0-2 e Classifica Serie A aggiornata

MARCATORI: 71′ Dallinga, 80′ Pobega (B)

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta punti 37, Napoli 35, Inter 34**, Fiorentina** e Lazio 31, Bologna e Juventus 28, Milan 26, Udinese 20, Empoli e Torino* 19, Roma, Genoa e Lecce 16, Verona*, Parma e Como 15, Cagliari 14, Monza e Venezia 10.

*una partita in più

** una partita in meno

Serie A, 17esima giornata: il Milan sbanca il Bentegodi. Lunedì Inter-Como

La diciassettesima giornata di Serie A si è aperta ieri sera, con Verona-Milan, gara terminata 1-0 in favore dei rossoneri grazie alla rete di Reijnders. Fonseca salva la panchina.

Fra poco scenderà in campo al ‘Marassi’ il Napoli, avversario il Genoa di Vieira. Il lunch match di domani sarà Roma-Parma, mentre alle 20.45 la Juventus sfiderà il Monza all’U-Power. La diciassettesima giornata si concluderà lunedì sera, con Inter-Como.

Altri risultati e prossime partite della 17esima di Serie A: