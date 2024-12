PAGELLE E TABELLINO VERONA-MILAN 0-1: Reijnders e Fofana totali, delusione Chukwueze

I voti e il tabellino del match di Serie A, valevole per la diciassettesima  giornata. Ecco i migliori e i peggiori della partita del Bentegodi

Il Milan vince grazie ai suoi due uomini migliori. E’ una gemma la rete di Tijjani Reijnders, su assist di Youssouf Fofana.

Bene i centrali e Maignan. Prova superata anche da Jimenez, male Samu Chukwueze e non è più una novità .

Ecco i voti:

VERONA

Montipò 7

Dawidowicz 5,5 – Dal 45′ Daniliuc 5

Coppola 5,5

Ghilardi 6

Tchatchoua 6

Belahyane 6 – Dal 79′ Tengstendt s.v.

Duda 6,5

Lazović 6 – Dal 73′ Mosquera s.v.

Suslov 6,5

Kastanos 5,5 Dal 60′ Serdar 6

Sarr 5,5 Dal 45′ Livramento 5,5

All. Zanetti 6

MILAN

Maignan 6,5

Emerson Royal 5,5 – Dall’89’ Tomori s.v.

Gabbia 6,5

Thiaw 6,5

Jiménez 7

Fofana 7,5

Terracciano 6,5

FLOP Chukwueze 4,5 – Ancora una partita da dimenticare per l’esterno nigeriano. Quel passaggio all’indietro, con cui dĂ il via al contropiede del Verona, nel corso del primo tempo è la sintesi della sua partita o forse della sua avventura rossonera, ricca di delusione. Nella ripresa non premia il grande cross di Jimenez. L’unico aspetto positivo è legato alla sua voglia di sacrificarsi e di dare una mano dietro. – Dal 70′ Calabria 6

TOP Reijnders 7,5 – Assegnare la palma di migliore in campo tra i rossoneri non è facile. L’olandese e Fofana sono l’anima e i polmoni di questo Milan. Ma nei piedi dei due centrocampisti c’è anche una qualitĂ immensa e il gol del 14 nasce da un’invenzione dell’ex Monaco. Ala fine, dunque, decidiamo di premiare colui che finalizza e che nel corso della ripresa trova tanti altri spunti di pura bellezza.

Leao 6 – Dal 31′ Theo Hernandez 6

Abraham 5

All. Fonseca 6,5

TABELLINO

VERONA-MILAN 0-1

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Lazović; Suslov, Kastanos; Sarr. A disp.: Magro, Perilli; Bradarić, Corradi, Daniliuc, Faraoni, Magnani; Dani Silva, Serdar, Tengstedt; Alidou, Cissè, Livramento, Mosquera. All.: Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Jiménez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Leão; Abraham. A disp.: Raveyre, Sportiello; Calabria, Hernández, Pavlović, Tomori; Zeroli; Camarda, Liberali. All.: Fonseca.

GOL: 57′ Reijnders (M)

AMMONITI: 25′ Emerson Royal (M), 35′ Dawidowicz (V)

ESPULSI:

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

SPETTATORI: 21.095