Lo scambio fa contenta la Juventus: la scelta è stata fatta

Per i bianconeri possibile operazione unica tra acquisto e cessione: l’affare potrebbe essere il migliore per Motta

Lavora a ritmi serrati la Juventus, in campo come fuori. Reduci dal poker rifilato in coppa Italia al Cagliari, la squadra di Thiago Motta si prepara ora alla trasferta di Monza, prima della sfida contro la Fiorentina che chiuderà il 2024.

Obiettivo primario rientrare nelle prime quattro ed accorciare la distanza dalla vetta per far sì che, con gli arrivi del mercato di gennaio, la formazione abbia ancora speranze di avvicinarsi alla vetta. Per riuscirci sarà fondamentale anche l’operato di Cristiano Giuntoli che è consapevole che dovrà regalare rinforzi mirati al proprio allenatore.

È chiaro che la priorità vada al difensore, considerato che il reparto arretrato è quello con meno alternative dopo gli infortuni di Bremer e Cabal. Hancko e Antonio Silva i due nomi sul piatto sperando di riuscire a chiudere il prima possibile almeno un’operazione. Un centrale, ma non solo: potrebbe arrivare un terzino e, nonostante le parole di Giuntoli, anche un attaccante.

Obiettivi chiari, come è chiara la necessità di individuare anche del budget per riuscire a centrare i colpi che servirebbero. Ecco allora che si fa strada l’idea di provare ad imbastire qualche scambio, magari con giocatori che al momento non godono della piena fiducia di Thiago Motta o che hanno diverse richieste. Proprio questo ha chiesto Calciomercato.it nel suo sondaggio su X: quale sarebbe lo scambio più vantaggioso per la Juventus?

Calciomercato Juventus, scambio con il Napoli: ecco Raspadori

La risposta da parte degli utenti è stata netta ed ha individuato quel che è lo scambio più conveniente per la Juventus: prendere Raspadori dal Napoli e cedere Fagioli a Conte. Lo scambio Raspadori-Fagioli ha raccolto ben il 60,9% di preferenze, staccando nettamente tutti gli altri.

Così un Tomori bianconero, con McKennie al Milan ha ottenuto il 21,7% di voti, mentre si è fermato al 13% l’idea di cedere Yildiz al Newcastle in cambio di Tonali. Infine, soltanto il 4,3% di chi ha risposto al sondaggio ha indicato come vantaggioso lo scambio Mbangula-Parisi con la Fiorentina. Ora toccherà a Giuntoli però fare la scelta giusta e individuare la possibile operazione per accontentare il proprio tecnico.