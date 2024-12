Lesione muscolare e niente derby, UFFICIALE lo stop del centrocampista

Tegola pesante per il calciatore che rischia di fermarsi per circa due mesi: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione miotendinea a carico del retto femorale della coscia sinistra

Dopo il pesante ko subito nell’ultima giornata di campionato, la squadra e il tecnico devono fare i conti con l’infortunio di uno dei giocatori più esperti.

La Lazio, che ha perso malamente lunedì scorso contro l’Inter, dovrà , infatti, rinunciare per le prossime partite a Matias Vecino: “Lo staff medico biancoceleste – si legge nella nota dei capitolini – comunica che il calciatore Matias Vecino è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione miotendinea a carico del retto femorale della coscia sinistra riportata in allenamento. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero”.

Lazio, Vecino out due mesi: il punto della situazione

Per il centrocampista si tratta di una ricaduta e un lungo stop appare davvero inevitabile. I tempi stimati, infatti, non sono brevi.

Così il calciatore dovrà star fuori per almeno una quarantina di giorni, ma il rischio è che diventino facilmente due i mesi di stop. Non è certo una buona notizia per Marco Baroni, in un periodo in cui si gioca davvero tanto. Domani la Lazio sarà impegnata contro il Lecce in trasferta, poi due match all’Olimpico più che ostici, contro l’Atalanta e la Roma. Niente derby della Capitale, dunque, per Vecino, che potrebbe essere out anche contro l’Inter in Coppa Italia e il Napoli in Serie A, sfide che andranno in scena nel mese di febbraio. L’uruguaiano fino a questo momento ha disputato quindici partite, andando a segno una volta, contro il Genoa, e fornendo tre assist.