Frattesi sogna il Triplete: “Voglio vincere tutto”. Tra Inter e Nazionale: “Spalletti mi massacra”

Il centrocampista ex Sassuolo è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo in Coppa Italia contro l’Udinese

Inter sul velluto e facile 2-0 all’Udinese negli ottavi di Coppa Italia. Nonostante l’ampio turnover, Simone Inzaghi incassa ottime risposte dai suoi ragazzi.

Dopo l’allenatore piacentino, anche Davide Frattesi è intervenuto in conferenza dalla sala stampa del Meazza: “È una cosa che parte da lontano, siamo tutti parte integrante di questo bellissimo viaggio. Anche per questo riusciamo sempre a dare il 100 per cento”, esordisce davanti ai microfoni il centrocampista nerazzurro. Scudetto o Champions? L’ho detto al Duomo durante la festa scudetto: mi piacerebbe vincere tutto con l’Inter“, si lascia scappare Frattesi sugli obiettivi stagionali.

L’ex Sassuolo risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “L’aspetto dove posso ancora crescere? Devo migliorare nella fase di costruzione e ci sto lavorando“. Infine sulle differenze tra l’Inter e la Nazionale: “In azzurro giochiamo più verticale, anche per questo quando sono in lì Spalletti mi massacra. So già quello che mi aspetta quando vado in Nazionale…”, conclude sorridendo Frattesi.