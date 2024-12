Del Piero presidente della Juventus: un cammino che parte da lontano | CM.IT

Alessandro Del Piero nuovo presidente della Juventus: ecco cosa manca per poter realizzare questo grande desiderio dei tifosi

Da anni i tifosi bianconeri convivono con un sogno, quello di vedere la nomina di Alessandro Del Piero a presidente della Juventus. Il numero 10 per eccellenza in bianconero che diventa il numero uno. La notizia è che il percorso affinché ciò accada è iniziato, ecco cosa manca prima che questo scenario si possa realizzare.

Tutto parte da John Elkann e dalla tremenda crisi in cui è incappata la Juventus nel finale della gestione Andrea Agnelli. La proprietà si è affidata a uomini di comprovata fiducia come Maurizio Scanavino e Gianluca Ferrero per uscire dalle acque pericolose in cui navigava la società: il primo con il compito di risanare il bilancio e il secondo con quello di tutelare la Juventus nel migliore dei modi dal punto di vista legale. Un procedimento che ha richiesto e che richiederà ancora del tempo, ma che la dirigenza della Vecchia Signora sta affrontando in maniera puntuale e il cui trend positivo è evidente. A questo punto, poi, la Juve è entrata in una nuova fase: quella di strutturare la società in maniera sempre più forte, con l’inserimento di persone qualificate in ogni ambito. L’ingresso di Giorgio Chiellini è emblematico in questo senso. Ed è proprio al termine di questa nuova fase che si può arrivare ad Alessandro Del Piero.

La Juventus prepara il terreno per Del Piero: c’è l’apertura

Rispetto a qualche tempo fa, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, da parte della proprietà c’è un’apertura sul fronte Del Piero. Tutto, però, dovrà avvenire con i tempi giusti e al momento giusto.

Un presidente come Alessandro Del Piero, figura riconosciuta in tutto il mondo e sinonimo di juventinità, devi potertelo permettere. E non si tratta di un aspetto economico, ovviamente. A supportarlo deve esserci una società forte e strutturata, affinché lui possa raccogliere la sfida e accentrare su di sé l’attenzione di tifosi e media. Dal punto di vista sportivo, poi, la responsabilità resterebbe su Cristiano Giuntoli, che gode della massima fiducia da parte della proprietà bianconera e che è il plenipotenziario riguardo alle decisioni di campo. Il momento in cui Alessandro Del Piero diventerà il nuovo presidente della Juventus, come il suo mentore Boniperti, non è ancora arrivato, ma il percorso per far si che possa accadere è già stato avviato.