Allarme MILAN, “Cardinale come Zhang”: cosa sta succedendo | ESCLUSIVO

Nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato.it. Il punto con le ultime news sui rossoneri. Tra gli argomenti trattati anche Max Allegri

Si è parlato tanto di Milan a ‘Ti Amo Calciomercato.it’, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it. Il tutto a poche ore dal match dei rossoneri in casa del Verona, un match che per alcuni potrebbe essere decisivo per la permanenza o meno di Fonseca.

Non per Stefano Bressi, collega di ‘Pianeta Milan’ intervenuto quest’oggi in trasmissione: “Un’altra fatal Verona per il Milan? Più fatale della stagione in corso, cosa può esserci? – chiede provocatoriamente – Sicuramente il Milan non arriva bene a questa gara, sia sul piano psicologico che tecnico. Oggi si può parlare di piccola emergenza infortuni, non ci sono Pulisic e Loftus-Cheek e i due centrocampisti continuano a tirare la carretta non avendo sostituti in grado di farli rifiatare. Poi c’è la nuova esclusione di Theo Hernandez a favore di Jimenez, positivo col Genoa“.

Milan, Cardinale nel mirino: “Come Zhang”

“Il pari con la squadra di Vieira ha lasciato degli strascichi, anche perché prima c’erano state le dichiarazioni a mio avviso poco corrette di Fonseca. C’è tanta confusione, una confusione che parte dall’alto. Quando c’è una dirigenza e una proprietà forti, tutto viene di conseguenza. Lo stesso nel caso opposto”, sottolinea Bressi prima di criticare aspramente il patron del club rossonero.

“Cardinale non solo non si è presentato alla festa dei 125 anni, ma non ha neanche fatto uscire due righe di auguri. È una cosa che mi fa pensare possa essere vicino alla cessione (entro il 31 agosto 2025 dovrà ridare circa 700 milioni a Elliott, ndr). Mi ricorda un po’ il silenzio di Zhang nei suoi ultimi mesi all’Inter, quando si era capito che sarebbe andato via”.

Milan, Allegri al posto di Fonseca: “Ecco cosa mi è stato detto”

Tornando a Fonseca, nelle ultime ore ha ripreso quota la candidatura del grande ex Massimiliano Allegri, pronto a tornare pure a stagione in corso. Bressi, però, dà scarse chance al livornese: “L’unica volta che ho osato chiedere, mi è stato detto che costa troppo e per questo mi sentire di escluderlo. Poi non si sa mai…”.

A proposito del possibile licenziamento di Fonseca, Bressi conclude dicendo che il portoghese sarà vicino a un esonero nel momento in cui il Milan sarà veramente vicino a non andare in Champions League. Dovesse rimanere aggrappato al quarto posto, secondo me nessuno si assumerebbe la responsabilità di mandarlo via e di prendere un nuovo tecnico, a maggior ragione con questa incertezza societaria. Fino all’ultimo avrà tutta la fiducia possibile”.