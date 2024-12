UFFICIALE Serie A, calciatore fuori rosa: “In Questura per accertamenti”

La decisione irrevocabile del club del massimo campionato italiano: “Con riserva di ulteriori provvedimenti a suo carico

Un calciatore di Serie A è stato messo fuori rosa. Ad annunciarlo, con un comunicato piuttosto dettagliato, è stato il club in cui è approdato nello scorso calciomercato estivo.

Parliamo del Lecce e di Andy Pelmard, terzino francese che la società presieduta da Sticchi Damiani ha escluso dalla prima squadra ora nelle mani di mister Giampaolo.

Lecce, UFFICIALE: Pelmard fuori rosa

“Per quanto accaduto, il calciatore in data odierna è stato immediatamente collocato fuori rosa con riserva di ulteriori provvedimenti a suo carico“, così conclude la nota del Lecce con cui il club pugliese ufficializza la decisione di mettere fuori rosa il ventiquattrenne preso ad agosto dal Clermont in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il tutto senza escludere “ulteriori provvedimenti”.

Lecce, ‘caso’ Pelmard: ecco cosa è successo

Sempre nel comunicato, il Lecce spiega cosa è accaduto e, quindi, il motivo che ha spinto la società a prendere questa decisione così forte: “(…) Nella serata di ieri, alle ore 23:15, il calciatore Andy Pelmard, mentre era alla guida del proprio autoveicolo, e dopo aver gravemente contravvenuto ad alcune prescrizioni del Codice della Strada, con superamento dei limiti di velocità ed accesso ad aree pedonali, è stato dapprima fermato e poi condotto presso la locale Questura per gli accertamenti di rito. (…) Il calciatore, dopo gli approfondimenti del caso, è stato successivamente rilasciato dalla stessa.

Pelmard “era da solo alla guida della sua auto” e “aveva partecipato, insieme a tutta la squadra, al tradizionale scambio di auguri natalizi organizzato dalla Società al quale hanno preso parte, oltre che i calciatori, anche i dirigenti e lo Staff Tecnico con famiglie e bambini.

Pelmard, poco spazio nel Lecce

Fin qui Pelmard aveva trovato davvero pochissimo spazio nel Lecce. Appena 4 le presenze, per un totale di soli 189′. L’ultima volta che è sceso in campo coi giallorossi è stata un mese e mezzo fa, il 2 novembre in casa del Bologna vittorioso 1-0, con Gotti – al tempo ancora allenatore dei salentini – che gli ha concesso la mezz’ora finale del secondo tempo.