Coppa Italia, Inter-Udinese 2-0: Arnautovic e Asllani regalano i quarti a Inzaghi

La sfida tra campioni d’Italia e bianconeri chiude il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia

Dopo aver demolito la Lazio per 6-0 nell’ultima giornata di campionato, l’Inter scende in campo questa sera per accedere ai quarti di finale di Coppa Italia e concedere così la rivincita ai biancocelesti, già qualificati dopo aver eliminato il Napoli. Allo stadio Meazza in San Siro, i nerazzurri affronteranno l’Udinese dell’ex Alexis Sanchez, che ha strappato la seconda convocazione consecutiva dopo quella contro i partenopei.

Dopo la scorpacciata di lunedì sera all’Olimpico, Simone Inzaghi ha optato per un ampio turnover, suggerito anche dalle contingenze infermieristiche, che costringeranno Niccolò Barella ad uno stop forzato che, molto probabilmente, lo porterà a saltare anche la prossima sfida di campionato contro il Como. Rimanendo nella zona nevralgica del campo, nonostante l’assenza di lesioni muscolari, Kosta Runjaić non rischia Sandi Lovric, puntando ad un recupero totale per la delicata trasferta di Serie A in campionato.

Reduce dalla sconfitta interna contro l’undici di Antonio Conte, la squadra bianconera dovrà fare i conti con un’emergenza infortuni importante, ma proverà comunque a vendere cara la pelle in un palcoscenico così prestigioso, anche se è uscita sconfitta negli ultimi sei precedenti in terra milanese. Calciomercato.it seguirà l’ultimo ottavo di finale della Coppa Italia in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Inter-Udinese

INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, Bisseck, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Piana; Kabasele, Bijol, Tourè; Modesto, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Lucca, Sanchez. All. Runjaic