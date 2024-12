Bye bye Juventus, formula galeotta: hanno già detto sì

Cristiano Giuntoli è stato avvisato: l’irruzione può riscrivere il finale di una lunga telenovela. Ecco tutti i dettagli a riguardo

Dopo essersi garantita senza troppi patemi d’animo un posto ai quarti di finale di Coppa Italia, la Juventus di Thiago Motta è chiamata a risalire la china in campionato. Gli ultimi faticosi pareggi contro Lecce, Bologna e Venezia si sono rivelati come autentici campanelli d’allarme per la ‘Vecchia Signora’, che sembra aver perso quelle certezze che ne avevano contraddistinto l’inizio di stagione.

Un’attenuante sicuramente importante ma di certo parziale può essere rappresentata dalla voce infortuni. Problematica che, almeno in parte, potrebbe essere compensata da una sessione invernale di calciomercato coinvolgente. Proprio questo è uno degli obiettivi dell’area tecnica bianconera, con Cristiano Giuntoli che sta scandagliando diverse opzioni. Il primo nome sulla lista dei desideri della ‘Vecchia Signora’ continua ad essere Antonio Silva, ma occhio alle sorprese. In un ventaglio di nomi ancora tutto da costruire, infatti, non può essere escluso a priori Milan Skriniar. Benché non rappresenti uno dei nomi in cima ai dossier di Giuntoli, quello dell’ex difensore dell’Inter è un profilo accostato in tempi e in modi diversi alla Juventus che, dal canto suo, non ha ancora affondato il colpo.

Calciomercato Juventus, dalla Turchia: il Galatasaray fa sul serio per Skriniar

Prove ne siano – almeno in modo indiretto – le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Turchia. Secondo quanto riferito dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu, infatti, il Galatasaray avrebbe rotto gli indugi, uscendo definitivamente allo scoperto per Skriniar.

Più nello specifico, il club di Istanbul sarebbe intenzionato ad imbastire l’operazione con il Psg sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Formula che intrigherebbe e non poco il Paris Saint Germain che, dal canto suo, nn avrebbe alcun problema a dare il benestare all’operazione. Ad ogni modo, pur rimarcando l’interessamento tutt’altro che rapsodico del Galatasaray, Sabuncuoğlu ha comunque rimarcato l’interessamento per Skriniar da parte di alcuni club di Serie A. Tuttavia, il centrale slovacco non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro: staremo a vedere cosa succederà.