Roma, Ranieri: “Punto su Dybala. Se non ci riprendiamo, non possiamo chiamare allenatori top”

Al termine della partita contro la Sampdoria, Claudio Ranieri ha analizzato la netta vittoria per 4-1, che consentirà alla Roma di affrontare il Milan nei quarti di finale di Coppa Italia. Il successo sui blucerchiati rappresenta una minima boccata d’ossigeno dopo la pesante battuta d’arresto in casa del Como, ma il tecnico testaccino è consapevole che la luce fuori dal tunnel è ancora lontana.

“Non stiamo attraversando un buon periodo – ha esordito a ‘Mediaset’ – altrimenti non mi avrebbero chiamato. I ragazzi hanno fatto una prestazione di determinazione e voglia di vincere. Loro la qualità ce l’hanno, ,a ormai nel calcio ci deve essere anche senso di appartenenza e cattiveria agonistica. Con il Como abbiamo fatto una pessima figura. Dovbyk? Non si sta allenando come dovrebbe perché ha avuto mille problemini. I gol aiutano ad allenarti meglio e ad avere autostima e questo è importante per lui e per la squadra”.

Roma-Samp, Ranieri su Dybala e il nuovo allenatore

Sul nuovo allenatore. “I media devono chiedere e creare interesse e noi rispondiamo. L’altra volta scherzando ho detto “perché io non vado bene”. Noi siamo concentrati su questo campionato anche perché se la Roma non si riprende, tu non puoi andare a chiamare i top manager. Serve un allenatore che sappia rispondere alle esigenze di questa piazza”.

“È positivo come si sono approcciati a me, credo molto nel feeling tra allenatore e giocatore. Io chiedo sempre il massimo e loro me lo stanno dando. L’unica delusione al momento è il secondo tempo contro il Como, non mi aspettavo un secondo tempo del genere, spero che sia soltanto un incidente di percorso”. Dopo aver analizzato la partita e il momento della squadra, Ranieri ha risposto anche alla domanda immancabile sulla Joya: “Se punto su Dybala contro il Parma? Io ci punto sempre su Paulo”.