PAGELLE E TABELLINO ROMA-SAMP 4-1: Dovbyk ricomincia dalla Samp. Akinsanmiro ci prova

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa: l’ucraino si sblocca, partita tranquilla per tutti i giallorossi

ROMA

Ryan 6

FLOP Celik 6: in fase difensiva soffre e fatica un po’ anche contro questa Sampdoria di ragazzini. In avanti sgasa spesso, ma zero spunti decisivi, al momento di osare torna indietro. Senza infamia e senza lode.

N’Dicka 6,5

Hermoso 6

Saelemaekers 6,5. Dal 62′ Soulé 6

Pisilli 6,5. Dal 62′ Le Fée 5,5

Paredes 6. Dal 70′ Pellegrini 6

Angeliño 6,5

Baldanzi 7

Zalewski 6. Dal 70′ Dahl 6

TOP Dovbyk 7: finalmente, verrebbe da dire. Prima doppietta con la Roma, si è fatta aspettare parecchio. Due gol facili facili utili alla fiducia, a ritrovare un po’ di confidenza. Sa che non basta, soprattutto lo aspettano tutti con avversari di livello superiore a una squadra 15essima in B fresca di cambio allenatore imbottita di riserve. Ma qualche segnale l’ha dato, si mangia pure la tripletta. Può essere un inizio. Dal 78′ Shomurodov 6,5

Allenatore: Ranieri 6,5

SAMPDORIA

Vismara 6

Venuti 5

Meulensteen 4,5

Vulikic 4,5

Veroli 5. Dal 46′ Depaoli 5,5

Akinsanmiro 6. Dal 78′ Bellemo sv

Yepes 6

Vieira 5,5. Dal 62′ Benedetto 5,5

Borini 5,5

Leonardi 5. Dal 69′ Sekulov 5

Pedrola 5. Dal 46′ Ioannou 5,5

Allenatore: Semplici 5

Arbitro: Dionisi di L’Aquila 6

Il tabellino di Roma-Sampdoria 4-1

Marcatori: 9′ Dovbyk (R), 19′ Dovbyk (R), 24′ Baldanzi (R), 61′ Yepes (S), 79′ Shomurodov (R)

Ammoniti: Pisilli (R), Borini (S)

ROMA (3-4-2-1): Ryan; Celik, N’Dicka, Hermoso; Saelemaekers (62′ Soulé), Pisilli (62′ Le Fée), Paredes (70′ Pellegrini), Angeliño; Baldanzi, Zalewski (70′ Dahl); Dovbyk (78′ Shomurodov).

A disposizione: Svilar, Marin, Sangaré, Dahl, El Shaarawy, Dybala, Pellegrini, Saud.

Allenatore: Ranieri.

SAMPDORIA (4-3-3): Vismara; Venuti, Meulensteen, Vulikic, Veroli (46′ Depaoli); Akinsanmiro (78′ Bellemo), Yepes, Vieira (62′ Benedetti); Borini, Leonardi (69′ Sekulov), Pedrola (46′ Ioannou).

A disposizione: Ravaglia, Ghidotti, Barreca, Giordano, Riccio, Girelli, Ricci, Coda, La Gumina, Tutino.

Allenatore: Semplici.

Arbitro: Dionisi di L’Aquila. Assistenti: C. Rossi-Palermo. IV Uomo: Doveri. Var: Maggioni. AVar: Meraviglia.

Note, spettatori: 56.858