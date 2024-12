Coppa Italia, Roma-Sampdoria 4-1: Ranieri si regala il Milan

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i giallorossi di Ranieri e i blucerchiati di Semplici in tempo reale

La Roma ospita la Sampdoria nella Capitale in una gara di sola andata valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una sfida tra due formazioni che stanno deludendo nei rispettivi campionati di Serie A e di Serie B che sarà diretta dall’arbitro Dionisi della sezione di L’Aquila.

Da una parte i giallorossi di Claudio Ranieri vengono dalla sconfitta contro il Como che ha riaperto la crisi dopo i bei successi contro il Lecce e in Europa League contro il Braga. Serve tornare a vincere per fare strada nella competizione che l’ha vista sempre uscire ai quarti negli ultimi tre anni contro Lazio, Cremonese ed Inter. Dall’altra parte i blucerchiati di Leonardo Semplici, terzo allenatore stagionale dopo Pirlo e Sottil, non vince da fine ottobre ed ha ottenuto quattro pareggi e tre sconfitte. I liguri sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato due squadre di Serie A: il Como e il Genoa. In caso di parità al 90esimo si andrà ai calci di rigori senza passare dai supplementari, chi passa il turno se la vedrà con il Milan. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Italia 1, oltre che in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Mediaset Infinity. L’ultimo precedente ufficiale tra le due formazioni risale a due stagioni fa, quando i capitolini si imposero con il risultato di 3-0 con i gol di Wijnaldum, Dybala ed El Shaarawy. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Samp live in tempo reale.

Formazioni Roma-Sampdoria

Roma: Ryan; Celik, NDicka, Hermoso; Zalewski, Pisilli, Paredes, Angelino; Saelemaekers, Baldanzi; Dovbyk

Samp: Vismara; Venuti, Meulensteen, Vulikic, Veroli; Akinsanmiro, Yeper, Vieira; Borini, Leonardi, Pedrola.

ARBITRO: Dionisi (L’Aquila)

SPETTATORI: 56.858