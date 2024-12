Coppa Italia, la cronaca di Atalanta-Cesena 6-1

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra i nerazzurri di Gasperini e i bianconeri di Mignani in tempo reale

L’Atalanta riceve il Cesena a Bergamo in una gara di sola andata valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una sfida tra la capolista della Serie A e la quinta in classifica in Serie B che sarà diretta dall’arbitro Perenzoni della sezione di Rovereto.

Reduci dalla vittoria in campionato contro il Cagliari che ha confermato il primato in graduatoria dopo la sconfitta casalinga in Champions contro il Real Madrid, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini fanno il loro esordio in questa manifestazione. Dopo essere arrivati in finale, poi persa contro la Juventus, i bergamaschi vogliono provare a vincere il trofeo. I bianconeri di Michele Mignani, che a loro volta vengono dal successo contro il Cosenza che li mantiene in zona playoff, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato nell’ordine il Padova, il Verona ed il Pisa. In caso di parità al 90esimo si andrà direttamente ai calci di rigore, chi passa il turno se la vedrà ai quarti di finale contro il Bologna. La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Italia 1 oltre che in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Mediaset Infinity. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla Serie A di dieci anni fa, quando gli orobici rimontarono l’iniziale doppietta di Defrel vincendo 3-2 con i gol di Benalouane, Stendardo e Moralez. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Cesena live in tempo reale.

Formazioni Atalanta-Cesena

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patrício; Toloi, Hien, Djimsiti; Palestra, de Roon, Pašalić, Zappacosta; Samardžić; De Ketelaere, Retegui.

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Kossounou, Godfrey, Sulemana, Zaniolo, Bellanova, Brescianini, Vlahović.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

CESENA (4-3-3): Pisseri; Piacentini, Ciofi, Pieraccini, Adamo; Mendicino, Bastoni, Celia; Tavsan, Van Hooijdonk, Kargbo.

A disposizione: Klinsmann, Siano, Curto, Chiarello, Donnarumma, Hraiech, Ceesay, Berti, Prestia, Antonucci, Mangraviti, Calò, Francesconi.

Allenatore: Michele Mignani.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto