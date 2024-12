De Bruyne venduto all’Inter, Marotta davanti a tutti grazie all’algoritmo

Il belga dovrebbe lasciare a fine stagione il Manchester City a parametro zero e tante squadre sono pronte a darsi battaglia

Il momento del Manchester City resta senza dubbio il peggiore della gestione Guardiola e ha praticamente compromesso la corsa al titolo. Perché ora i Citizens sono quinti in classifica, con 23 gol subiti e dunque una delle difese peggiori del campionato, ma soprattutto hanno 9 punti di ritardo dal Liverpool capolista che ha pure una partita in meno. Al momento l’obiettivo della squadra campione in carica è quello di limitare i danni, visto che da dietro stanno arrivando parecchie squadre.

Il ko subito in rimonta nel derby con lo United ha dato il provvisorio colpo di grazia. E anche in Champions la situazione è pessima, perché è ancora perfettamente in corsa per accedere al playoff, ma anche questo traguardo non può essere scontato con due partite rimaste da giocare. La sensazione è che si è arrivati alla fine di un ciclo e il simbolo in questo senso è il contratto in scadenza e un addio sempre più probabile per Kevin de Bruyne. Il belga è stato uno dei giocatori più forti degli ultimi 7-8 anni in Europa, ma è giunto a un bivio, a 33 anni suonati. La sua avventura al City è mai come prima d’ora in bilico, l’infortunio e la lunga assenza hanno peggiorato le cose, ma tra i grandi interrogativi a Manchester c’è proprio quello relativo al suo futuro. E ovviamente su di lui le voci di mercato si rincorrono da parecchio, addirittura con qualche accostamento italiano. E c’è chi lo ha già praticamente ‘venduto’ all’Inter.

De Bruyne all’Inter, l’algoritmo non ha dubbi

Stiamo parlando di SciSports, un Career Advice Tool che attraverso calcoli e algoritmi particolari arriva a fare una classifica dei club che più si addicono a un calciatore. E sono criteri che tengono conto di età, costo ma anche caratteristiche tecniche del giocatore e stile di gioco dello stesso club, di allenatore e compagni, di prospettive presenti e future, possibili sviluppi e crescita.

Insomma, tiene conto un po’ di tutto. Il coefficiente dei nerazzurri è di 78, anche se va detto che è lo stesso del PSG. A seguire con un ‘club fit’ di 76 c’è invece l’Atletico Madrid. La realtà, poi, dice che trale possibili destinazioni per De Bruyne ci sono diversi club americani come il San Diego FC e soprattutto l’Inter Miami di Beckham e ovviamente dei vari Messi, Suarez, Busquets e Jordi Alba. Difficile che sia una pista realizzabile per l’Inter vista la nuova politica e linea verde di Oaktree, anche se Marotta ha spesso stupito in questo senso soprattutto con i parametri zero. Più facile però che resti una suggestione ‘matematica’.