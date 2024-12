Tornado Inter sulla Lazio: Calhanoglu sblocca, poi è goleada nerazzurra

Pesante vittoria della formazione di Simone Inzaghi che si porta a tre punti dalla vetta con una partita da recuperare: biancocelesti travolti

Tornado Inter sulla Lazio. Il monday night dell’Olimpico lancia un chiaro messaggio a tutta la Serie A: i campioni in carica non hanno alcuna intenzione di abdicare.

Marotta nel pre-gara lo aveva chiaro: non conterà il risultato, ma la prestazione in campo e quella fornita dai nerazzurri è una risposta molto netta. La formazione di Inzaghi soffre per quasi trenta minuti, con la Lazio che in avvio di gara sembra poter comandare il match e crea qualche grattacapo a Sommer con Noslin che spreca una buona occasione.

Prima della mezz’ora però Baroni perde Gila per infortunio e al suo posto entra Gigot: è un passaggio cruciale nel successo nerazzurro. Al 36′ de Vrij va in gol, ma l’arbitro annulla per fuorigioco: la revisione al Var mostra però un tocco di mano proprio del neo-entrato. Calcio di rigore per l’Inter e Calhanoglu non sbaglia. Neanche il tempo di esultare ed ecco Dimarco realizzare il 2-0 con cui si va all’intervallo.

Lazio-Inter 0-6: marcatori e classifica Serie A

Un uno-due che tramortisce la Lazio che nella ripresa è come se non entrasse in campo. L’Inter domina fin dal ritorno in campo e trova tra il 51′ e il 53′ il terzo e il quarto gol.

Meravigliosa la rete di Barella al sesto del secondo tempo, Dumfries poi due minuti più tardi completa il poker nerazzurro. La squadra biancoceleste è tramortita, Baroni prova a dare una svegliata con i cambi ma ormai è troppo tardi. Inzaghi può concedersi anche di far tirare un po’ il fiato a qualche titolare e trova il quinto gol con Carlos Augusto, uno dei nuovi entrati. La partita è ormai pura accademia e al 90′ arriva il 6-0 definitivo firmato Thuram. Brutta fermata per la Lazio, l’Inter vince e lancia un messaggio all’Atalanta: lo scudetto non ha alcuna intenzione di cederlo.

LAZIO-INTER 0-5: 41′ Calhanoglu rig. (I), 45′ Dimarco (I), 51′ Barella (I), 53′ Dumfries (I), 77′ Carlos Augusto (I), 90′ Thuram (I)

CLASSIFICA SERIE A: Atalanta punti 37, Napoli 35, Inter 34*, Fiorentina* e Lazio 31, Juventus 28, Bologna* 25, Milan* 23, Udinese 20, Empoli e Torino 19, Roma, Genoa e Lecce 16, Verona Parma e Como 15, Cagliari 14, Monza e Venezia 10.

*una partita in meno