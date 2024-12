Thiago Motta e Koopmeiners nel mirino: “Così è un fallimento, l’olandese deve cambiare”

Le ultime notizie relative al club bianconero, che deve fare i conti con l’ennesimo pareggio, ma si guarda anche ai possibili affari a gennaio

A Ti Amo Calciomercato, sul canale YouTube di Calciomercato.it, si fa il punto della situazione in casa Juventus. I bianconeri sono reduci dall’ennesimo pareggio che ha complicato ancor di più la classifica.

Lo Scudetto è ormai un miraggio, ma anche la qualificazione in Champions League è sempre più lontana: “Contro il Venezia è arrivato il decimo pareggio in Serie A – afferma Alessio Lento -. E’ vero che non c’è stata la sconfitta, ma ora il primo posto dell’Atalanta è lontano otto punti e la Champions è, invece, distante 3 lunghezze. Il club lagunare ha fatto un partitone, manca la qualità tra i bianconeri. La squadra di Thiago Motta vive dei guizzi di Conceicao e della qualità di Yildiz e non certo di quelle di Koopmeiners”.

L’ex Atalanta continua, dunque, ad essere nel mirino della critica: “L’olandese è stata l’unica nota stonata anche del match vinto contro il Manchester City – prosegue Lento, analizzando la situazione del centrocampista -. Quella sfida, però, va anche ridimensionato un po’ visto che i Citizenz hanno perso pure il derby”.

Juventus, occhi puntati su Frendrup e Vasquez

Ora la palla passa dunque a Thiago Motta chiamato a far rendere al meglio un investimento da 60 milioni di euro: “Deve metterci le mani su questa situazione. Io vede l’ex Atalanta un po’ più indietro, con Yildiz dietro la punta. Largo possono giocare Weah e Conceicao, oltre a Nico Gonzalez”.

“E’ questo il problema principale della Juventus. Non c’è davvero gioco e mancano alternative tattiche. Se la Juve resta fuori dalla Champions è un fallimento totale. Senza gli introiti della competizione europea cambierebbe il mercato”.

Si affronta infine il discorso relativo calciomercato, con le attenzioni della Juventus rivolte su Vasquez: “E’ un centrale interessante, che può giocare chiaramente al centro e come terzino – prosegue Alessio Lento -. Ieri c’erano degli emissari bianconeri a San Siro, che hanno preso appunti anche su Morten Frendrup, chissà che non rientrino in un affare più largo con Miretti, che adesso sta giocando con Vieira”