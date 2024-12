La Juventus sta con Thiago Motta e rilancia: doppio regalo di Giuntoli

Pieno sostegno al tecnico da parte della società e di Giuntoli, nonostante il momento complicato e il nuovo flop in campionato contro il Venezia

Fronte compatto alla Juventus e piena fiducia a Thiago Motta. I bianconeri sono indietro sulla tabella di marcia di inizio stagione in campionato, ma l’allenatore italo-brasiliano resta intoccabile nel progetto della ‘Vecchia Signora’.

Sostegno totale da parte del capo dell’area tecnica Giuntoli – che lo ha scelto la scorsa estate – e della proprietà, con John Elkann la scorsa settimana in visita alla Continassa per ricompattare l’ambiente e dare il proprio apporto alla squadra prima del big match di Champions contro il Manchester City. C’è delusione e amarezza inevitabilmente per l’ennesimo passo falso con il fanalino di coda Venezia, ma allo stesso tempo la certezza che Motta sia l’uomo giusto per il nuovo ciclo bianconero e per tornare al vertice in Italia. L’obiettivo societario (basilare e da non fallire a fine stagione) rimane l’ingresso tra le prime quattro, anche se in pochi a questo punto del campionato si aspettavano una Juve già lontana 9 punti dalla vetta della classifica.

Calciomercato Juventus, Giuntoli al lavoro per Motta: Antonio Silva per la difesa, sogno Zirkzee

Thiago Motta nel post Venezia di è tirato fuori dalla corsa al titolo: “Mai parlato di scudetto, adesso dobbiamo restare uniti e lavorare tutti insieme per cambiare velocemente le cose“.

Dichiarazioni che hanno scosso l’ambiente, abituato a lottare sempre per il massimo dei traguardi. L’allenatore ex Bologna preferisce guardare di partita in partita, però servirà subito una reazione per non rischiare di complicare la corsa per un posto alla prossima Champions League. I tifosi hanno nuovamente contestato la squadra al termine del match di sabato, fischiando sonoramente Danilo e compagni sotto la curva. Il clima non è dei migliori, considerando anche lo scontro di Vlahovic con la tifoseria e le minacce di un ultrà al bomber serbo, con i nervi a fior di pelle per la mancata vittoria con il Venezia.

Come dicevano il club è in piena sintonia con Thiago Motta e a gennaio correrà ai ripari per rimpolpare la rosa bianconera, falcidiata dagli infortuni in questa prima parte di stagione. Il Dt Giuntoli lavora alacremente per l’arrivo di un difensore e Antonio Silva resta il nome più caldo per la difesa, orfana di Bremer e Cabal. Per l’attacco si valuteranno le condizioni di Milik al rientro dall’infortunio, ma la dirigenza della Juventus è sempre vigile sulle opportunità di mercato e con Zirkzee in cima alla lista dei desideri di Motta in caso di rottura già a gennaio tra l’olandese e il Manchester United.