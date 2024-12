Nuovo bomber per la Juve: il mister l’ha già scaricato

Non solo colpi in difesa per la Juve, che cerca anche un attaccante: arriva l’assist ai bianconeri

Le difficoltà che la Juve sta trovando in questo momento in campo rendono sempre più evidente la necessità, per i bianconeri, di intervenire in maniera massiccia sul mercato di gennaio. La squadra di Thiago Motta ha bisogno di innesti di qualità per rilanciare la propria andatura, che attualmente procede troppo a rilento. A oggi, i torinesi sarebbero anche fuori dalla zona Champions e sono dunque chiamati ad accelerare.

Fondamentale raggiungere l’obiettivo minimo di entrare tra le prime quattro in classifica, per alimentare il progetto. E per questo, anche in considerazione delle tante assenze che hanno condizionato pesantemente la prima parte dell’annata, Giuntoli andrà all’assalto per diversi profili. Ben quattro i giocatori richiesti da Thiago Motta per poter puntare in alto, in campionato e in Europa.

Come più volte richiamato dai protagonisti, la priorità va agli innesti difensivi, ma senza trascurare gli altri reparti. Per ora, in casa bianconera, per l’attacco, si continua a parlare dell’attesa del rientro di Milik come vice Vlahovic, ma le condizioni del polacco lasciano diverse perplessità e dunque il club tenterà un colpo anche là davanti. C’è un profilo in particolare che può tornare d’attualità all’improvviso, avendo sempre più difficoltà nella sua squadra.

Juve, idea Kolo Muani: l’annuncio di Luis Enrique fa chiarezza

Al Psg, vive un momento poco felice Kolo Muani. Acquistato nell’estate 2023 a peso d’oro dai francesi dall’Eintracht Francoforte, ma oggi ai margini della compagine. Escluso, infatti, dai convocati per la gara vinta per 3-1 contro il Lione.

Una scelta che ha fatto rumore, quella di Luis Enrique. Che ai microfoni, nel post gara, ha spiegato sulle esclusioni (inclusa quella di Skriniar): “Posso convocare solo venti giocatori alla volta. Il mercato? Sono già stato abbastanza chiaro, se non si capisce non è un mio problema”.

A prescindere dalla frenata dell’allenatore spagnolo su una possibile cessione, Kolo Muani raccoglie sempre meno minutaggio (solo due presenze da titolare su 14 totali) e potrebbe essere effettivamente sacrificato a gennaio. Secondo ‘RMC Sport’, il Psg aprirebbe a una partenza a fronte di una cifra congrua oppure a una richiesta di prestito con opzione. La Juventus osserva con interesse e riflette su un investimento che potrebbe far comodo anche in prospettiva.