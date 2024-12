Milan-Theo Hernandez alla resa dei conti: Fonseca lo esclude, arriva l’agente

Il punto della situazione in casa rossonera dopo le contestazioni dei tifosi e la bocciatura del terzino francese: ecco cosa sta succedendo

Dalle parole ai fatti: Paulo Fonseca non ha avuto timore di mandare in campo due giovani, che fino a ieri non avevano ancora giocato in prima squadra in questa stagione. Così il tecnico portoghese ha lanciato dal primo minuto sia Mattia Liberali che Alexi Jimenez.

A far più rumore è stato chiaramente l’impiego del terzino spagnolo, ma non per la sua presenze, ma per il fatto che l’ex Lille abbia deciso di lasciare in panchina Theo Hernandez. Il francese è rimasto così fuori tutta la partita, con Fonseca che ha preferito mandar dentro altri giocatori.

Ora sarà interessante capire se il braccio di ferro tra il terzino mancino e il tecnico proseguirà ancora, anche a Verona, o se tutto tornerà come prima. Il ‘caso’ Theo Hernandez potrebbe seguire la falsariga di quello di Rafa Leao, almeno questa è la speranza di Zlatan Ibrahimovic.

La situazione, però, in realtà , appare un po’ diversa. Il francese, d’altronde, ha un altro problema da dover risolvere ed è quello chiaramente legato al rinnovo. A Ti Amo Calciomercato, in donna su Calciomercato.it, Alessio Lento e Carlo Roscito hanno dunque affrontato il caso Theo Hernandez, prendendo in considerazione anche la situazione contrattuale.

Calciomercato Milan, il punto sul rinnovo

Il francese ha un accordo in scadenza il 30 giugno 2026 e al momento la trattativa è bloccata. Le parti non hanno mai nascosto la volontà di proseguire insieme, ma l’entourage resta in attesa di una proposta.

E’ evidente, dunque, che un addio di Theo Hernandez nel 2025 non si può certo escludere. Il Milan non può andare oltre la primavera e inevitabilmente a breve bisognerà trovare una quadra: in un senso o in un altro, va così verso questa direziona la notizia che arriva dalla Spagna e che vuole l’agente di Theo a Milano per un confronto con la dirigenza.

Se fra 3-4 mesi non dovessero esserci stati ancora dei passi in avanti, in estate si valuterebbero le offerte delle varie squadre, che inevitabilmente arriveranno. Il suo cartellino, senza rinnovo, può valere sui 45 milioni. Attenzione così alla Premier League, oltre che al Psg e al Bayern Monaco.