Lautaro Martinez ora è un problema: “Salta tre partite”

L’attaccante argentino ancora a secco di gol contro la Lazio: per l’Inter si prospetta un periodo senza il proprio capitano

Il presidente Marotta nel pre-gara lo aveva detto: senza gol Lautaro Martinez sta soffrendo. La prova la si è avuta durante il primo tempo di Lazio-Inter, con l’attaccante argentino mai pericoloso e poco coinvolto anche nella manovra della squadra di Inzaghi.

Un Toro apparso fuori forma, quasi appesantito dall’elevato numero di giorni senza aver inserito il proprio nome nel tabellino dei marcatori. Una situazione di cui si è accorto anche il popolo nerazzurro che, infatti, durante i primi 45 minuti ha criticato non poco il proprio capitano. “Cammina in campo”, “Trasparente” e “il solito fantasma” alcuni dei giudizi che sono piovuti addosso a Lautaro Martinez durante la prima frazione di gioco della sfida contro la Lazio. Una frazione che i nerazzurri sono riusciti a chiudere in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Calhanoglu al 40′ e al gol di Dimarco.

Questo però non basta per salvare Lautaro, preso letteralmente di mira dai suoi stessi tifosi che provano a ‘svegliarlo’.

Lautaro che cammina in campo mi dà un fastidio incredibile — McLovin (@matt_2994) December 16, 2024

Mi sta innervosendo Lautaro, praticamente trasparente. — Gesù (@siegiratoG3SU) December 16, 2024

Che schifo di partita stiamo facendo …Lautaro il solito fantasma #LazioInter — LA LEGGE DI BUZZO (@FELIX38528245) December 16, 2024

Lautaro impresentabile. Mo ha rotto — Andrea Buteo 🦅⭐️⭐️ (@buteobuteo84) December 16, 2024

lautaro inguardabile…siamo a dicembre.

che vogliamo fare? — ilaria (@c4oscalmo) December 16, 2024

E sarebbe il caso che Lautaro si dia una mossa…altrimenti panchina x due tre partite.#LazioInter — then192402 (@then192402) December 16, 2024

Lazio-Inter, Lautaro Martinez: “Panchine per tre partite”

Una pioggia di critiche, quindi, per il numero 10 dell’Inter che realmente non ha fatto una grande prestazione all’Olimpico, almeno fino all’intervallo.

Così, oltre alle critiche, c’è anche chi chiede di lasciarlo fuori: “Che Lautaro si dia una mossa, altrimenti in panchina per 2-3 partite”. Dopo la splendida stagione scorsa, l’argentino vive un momento di appannamento e i tifosi chiedono una svolta immediata perché servono i suoi gol per continuare a sognare scudetto e Champions.