Grave infortunio nel match di Serie A: UFFICIALE, stagione finita

Il centrocampista si è fatto male nella sfida andata in scena ieri pomeriggio. Come recita il comunicato del club, sarà operato nella giornata di lunedì 23 dicembre

Brutta notizia per tecnico e tifosi all’indomani del match di Serie A, vinto a sorpresa ma con merito. Proprio nel corso della sfida di campionato, il centrocampista ha subito un grave infortunio che, di fatto, pone fine alla sua stagione in largo anticipo.

Verona, stagione finita per Harraoui

Parliamo di Abdou Harroui del Verona, andato ko nell’incontro di ieri al ‘Tardini’ contro il Parma, sconfitto per 3-2 dalla formazione di Zanetti. Il classe ’98 ha disputato 67′, fornendo ben 2 assist. Come recita il bollettino ufficiale della società scaligera, il ventiseienne marocchino nato in Olanda “ha subito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro”.

Verona, Harroui ko: “Sarà operato il 23 dicembre”

Harroui andrà sotto i ferri prima di Natale: “Sarà operato nella giornata di lunedì 23 dicembre dal Professor Pier Paolo Mariani – rivela il Verona nel comunicato pubblicato sul sito e i propri canali social – I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico. Il Club augura un grande in bocca al lupo ad Abdou e lo aspetta in campo”.

Cresciuto calcisticamente in Olanda, Harroui gioca in Italia dal 2021, quando il Sassuolo lo strappò allo Sparta Rotterdam in prestito con diritto di riscatto per complessivi 1,5 milioni di euro. Dopo l’annata al Frosinone, l’estate passata il calciatore di Leiden è passato al Verona per poco più di 1 milione, legandosi alla società veneta fino a giugno 2028.

Harroui: 73 presenze in Serie A tra Sassuolo, Frosinone e Verona

Fino a questo momento Harroui ha collezionato 73 presenze nel nostro campionato, così suddivise:

48 presenze al Sassuolo

21 presenze col Frosinone

11 presenze col Verona

Il suo bottino in Serie A è discreto, ovvero 8 gol (4 col Frosinone) e 5 assist. Allo Sparta Rotterdam, la squadra con cui vanta più presenze in carriera (103), ha invece realizzato 18 reti e 13 assist. Nei prossimi giorni saranno più chiari i tempi di recupero, anche se lo stop dovrebbe essere di circa 6 mesi.