Dalla Lazio all’Inter: scelta fatta, nome clamoroso

La gara tra Lazio e Inter chiude la sedicesima giornata di Serie A, nonché terz’ultima del girone d’andata. All’Olimpico una delle squadre rivelazioni di questo campionato contro la più forte nonché quella vincitrice dello scorso Scudetto.

Sfide nella sfida in Lazio-Inter, partendo da quella fra i due allenatori: Marco Baroni vs Simone Inzaghi. E proseguendo con quella forse più attesa, tra il sorprendente Nuno Tavares e Denzel Dumfries. Dal campo al mercato, su X abbiamo voluto stuzzicare i nostri followers con questo sondaggio: “Chi tra i biancocelesti farebbe più comodo ai campioni d’Italia?”

Sondaggio Calciomercato.it: il calciatore della Lazio che farebbe più comodo all’Inter: ecco i nomi

Abbiamo elencato quattro nomi, quattro dei calciatori più importanti della formazione biancoceleste:

Gila

Nuno Tavares

Rovella

Zaccagni

Sorprende un po’ che il meno votato sia stato Rovella, autore finora di una grande stagione. A Inzaghi potrebbe far comodo un’alternativa a Calhanoglu più ‘solida’ di Asllani, che pure quest’anno non ha mai convinto del tutto le volte, non tante, che è sceso in campo per prendere il posto del turco. Il calciatore ancora di proprietà della Juventus ha preso il 12,5% di voti.

Lazio-Inter, Zaccagni vince il sondaggio di Calciomercato.it

Secondi e terzi, con la medesima percentuale di voti – il 25% – si sono classificati Gila e Nuno Tavares. Il più votato è stato, quindi, Mattia Zaccagni. È lui il giocatore della Lazio che servirebbe di più all’Inter dell’ex Inzaghi.

L’esterno esploso nel Verona si è aggiudicato il sondaggio col 37,5% di voti. Ovviamente il nostro è stato solo un gioco. Zaccagni non risulta essere sulla lista dei dirigenti interisti, tra l’altro Lotito lo ha blindato nell’aprile scorso facendogli firmare un nuovo contratto fino a giugno 2029.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🔥 Stasera #LazioInter, i nerazzurri rischiano contro una squadra in gran forma: chi tra i biancocelesti farebbe più comodo sul mercato ai campioni d’Italia ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 16, 2024

Dopo l’addio di Ciro Immobile, Zaccagni è diventato il calciatore più pagato della rosa con un ingaggio lordo di 5,92 milioni di euro a stagione.