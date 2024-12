Serie A, altro infortunio pesantissimo: c’è la rottura del crociato

L’esito dei controlli al ginocchio dopo il match giocato nell’ultimo turno non lasciano scampo: crociato rotto e stagione finita

Continuano ad aumentare sempre di più gli infortuni nel calcio. In Serie A è stato un weekend decisamente negativo in questo senso, con due giocatori che dovranno stare lontano dal campo per diversi mesi.

Nel match contro il Verona, vinto per 4-1 dall’Empoli, l’attaccante dei toscani Pietro Pellegri è stato costretto a chiedere il cambio dopo appena 11 minuti di gioco. E il responso degli ultimi aggiornamenti sul suo infortunio non ha lasciato scampo: il classe 2001 ha riportato la rottura del crociato del ginocchio sinistro. In sostanza, stagione già finita per lui. L’Empoli quindi si vede smorzare la gioia della vittoria al Bentegodi e di una classifica super positiva da ben 19 punti e nono posto a -3 da Bologna e Milan. Una vera e propria sfortuna per Pellegri, che aveva trovato finalmente il posto da titolare: dopo qualche settimana di assestamento, le ultime cinque gare in Serie A le ha giocate tutte dall’inizio. Compresa quella di ieri, durata però una decina di minuti. Per il giocatore in prestito dal Torino erano arrivati anche tre gol, tutti assolutamente decisivi: la rete del successo contro il Como e quelle valse il pareggio con Udinese e Lecce. Un totale di 4 punti portati alla causa in tre scontri diretti.

Pellegri, nuovo infortunio grave dopo il calvario al Monaco

Pietro Pellegri si conferma quindi giocatore particolarmente sfortunato con gli infortuni. Negli ultimi tre anni non ha avuto stop particolarmente lunghi, ma comunque molto frequenti che gli hanno impedito di trovare continuità con la maglia del Torino. È però soprattutto nella sua avventura al Monaco che l’attaccante cresciuto nel Genoa ha affrontato i problemi fisici più importanti e penalizzanti. Un infortunio muscolare dopo l’altro, tra la pubalgia e diverse lesioni tra inguine e adduttori, che hanno condizionato pesantemente la carriera in Francia del giocatore, costretto a saltare anche stagioni intere. A distanza di 4-5 anni Pellegri deve rifare i conti con un altro calvario nel momento forse migliore per lui.

Una brutta tegola per Roberto D’Aversa, che già fa fatica a segnare anche se può contare su una ottima difesa. Al posto dell’ex Milan tornerà quindi ad avere spazio Lorenzo Colombo, che tra l’altro ha segnato anche ieri a Verona.