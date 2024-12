“Qualificazione a 18 punti”: Inzaghi fa i conti e svela quando torneranno gli infortunati

L’allenatore dell’Inter parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Bayer Leverkusen

Inzaghi fa i conti e vede il traguardo degli ottavi di Champions molto vicino. Il tecnico dell’Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayer Leverkusen e si è sbilanciato sui punti che mancano per il passaggio del turno.

L’allenatore nerazzurro ha, infatti, affermato: “Finora abbiamo fatto un ottimo cammino: a 17 punti potremmo esserci, a 18 sicuramente”. Sull’avversario di domani, invece, Inzaghi ha affermato: “Sono una delle squadre più forti d’Europa, appena tre sconfitte in 16 mesi. Studiato la finale con l’Atalanta? Ci siamo focalizzati sul Leverkusen. Ultimamente hanno giocato a quattro dietro, ma per molto tempo anche a tre: siamo pronti per qualsiasi modulo. Hanno un ottimo allenatore che ha portato i suoi principi in campo. Servirà una partita di grande attenzione”.

Per il tecnico dei campioni d’Italia anche una domanda sui continui attacchi cui è sottoposta la squadra: “Questi ragazzi in tre anni e mezzo mi hanno dato tutto. So da dove siamo partiti e dove siamo arrivati. Dal 2011 al 2021 l’Inter in Europa ha faticato e ne è venuta fuori grande a questo grande gruppo, alla società e ai tifosi. È stato un grande cammino, tutti hanno detto che è partito da Istanbul, ma per me anche nel primo anno le partite contro Real e Liverpool sono state fantastiche e mi hanno fatto sentire orgoglioso”.

Inevitabile parlare dell’Atalanta prima in classifica: “Favorita per lo scudetto? Mi viene difficile parlare di favoriti, a loro vanno fatti i complimenti per quanto fatto in Europa negli ultimi anni. È un campionato equilibrato come dissi a luglio. Anche Lazio e Fiorentina stanno facendo un campionato straordinario”.

Bayer Leverkusen-Inter, Inzaghi: “Soddisfatto di Taremi”

Si passa poi a parlare del campo e della possibile titolarità di Taremi. Inzaghi sulla qualità dell’iraniano non ha dubbi, nonostante in nerazzurro non abbia ancora ingranato.

“Sono soddisfatto di lui, l’ho voluto io. È ben voluto negli spogliatoi. Oltre lui ci sono altri quattro attaccanti che vogliono giocare. Arnautovic ha avuto qualche problema, ma quando mandato in campo ha dato buone risposte, Correa sta benissimo. Spero che questa concorrenza ci sia sempre, come a centrocampo, ma non in difesa purtroppo. C’è anche l’assenza di Dumfries: speriamo che lui, Acerbi e Palacios possano tornare già per lunedì”.