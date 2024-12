Luis Enrique al capolinea al Psg: lo aspettano già a Milano

Luis Enrique verso l’addio al club francese, il tecnico spagnolo può tornare nel nostro campionato dopo anni di assenza

Si entra sempre più nella fase cruciale della stagione calcistica e per molti allenatori la situazione è già delicata, con i risultati del prossimo periodo che potrebbero risultare decisivi per il loro futuro. Ci sono anche dei big in grossa difficoltà, come stiamo vedendo, e tra questi c’è certamente Luis Enrique al Psg.

L’allenatore spagnolo ha allontanato le voci di una frattura con lo spogliatoio, emerse dopo la messa in onda del documentario del suo primo anno in Francia. Ma non è comunque un momento facile per la sua squadra, che con l’Auxerre ha inanellato il secondo pareggio consecutivo in campionato. Se in Ligue 1, in ogni caso, il margine sulle inseguitrici è ancora discreto, le cose non stanno andando per niente bene in Europa. In Champions League, già tre sconfitte su cinque gare e il rischio eliminazione piuttosto concreto. La gara di martedì con il Salisburgo potrebbe già essere determinante, un flop continentale con uscita alla prima fase avrebbe probabilmente effetti dirompenti.

Su Calciomercato.it abbiamo parlato della possibile separazione tra Luis Enrique e il Psg a fine stagione, eventualità che si fa sempre più vicina. Per il tecnico iberico, in caso di addio, ci sarebbe da mettersi alla ricerca di una nuova prestigiosa panchina. Potrebbe trovarla in Serie A e in particolar modo a Milano.

Luis Enrique, Milan o Inter nel suo futuro: può prendere il posto di Fonseca o di Inzaghi

Fantamercato? Non è detto. Le difficoltà del Milan di Fonseca sono sotto gli occhi di tutti, il portoghese potrebbe essere mandato via al termine dell’annata, verdetto quasi scontato se i rossoneri finissero fuori dalla zona Champions. Per il rilancio, servirebbe a quel punto un tecnico di grande rilevanza internazionale come l’asturiano. Ipotesi che però potrebbe diventare calda anche per l’Inter.

Al momento, Simone Inzaghi è naturalmente intoccabile sulla panchina nerazzurra e su questo non ci sono dubbi. Ma potrebbe essere proprio il piacentino a fine stagione, a un anno dalla scadenza del suo contratto, a considerare il ciclo concluso, a seconda di quelli che saranno i risultati, e a valutare un’esperienza all’estero. In quel caso, la candidatura di Luis Enrique per rimpiazzarlo diventerebbe tra le principali.