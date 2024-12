La sconfitta costa caro, esonero deciso: UFFICIALE il nuovo allenatore

Cambio in panchina dopo la sconfitta nel weekend: salta un altro allenatore, la società ha già annunciato il sostituto

Esonero e nuovo allenatore ufficializzato nel giro di poche ore. La società ha fatto tutto di fretta dopo la sconfitta arrivata nel weekend.

In Serie A a tremare è Paolo Zanetti, con il 4-1 rimediato dal Verona contro l’Empoli che lo ha portato ad un passo dall’esonero. Sarebbe il quinto dopo il doppio cambio sulla panchina della Roma e i ribaltoni di Genoa e Lecce. Ma c’è un’altra panchina che ha già cambiato padrone quest’oggi con la società che non ha avuto dubbi per l’esonero: Rolando Maran da qualche ora non è più l’allenatore del Brescia

Fatale al tecnico il ko contro il Catanzaro, un 2-1 che ha fatto precipitare le Rondinelle al decimo posto in classifica, non lontano dalla zona playoff ma con un andamento nelle ultime giornate che ha fatto scattare l’allarme. Appena due punti in quattro partite, con l’ultima vittoria che risale al 3 novembre e quella precedente addirittura al mese di settembre: in mezzo soltanto cinque punti in nove partite.

Troppo poco ed allora la società ha deciso per il cambio in panchina con Maran allontanato e la scelta di una vecchia conoscenza.

Brescia, panchina a Bisoli: ritrova anche suo figlio

Al posto di Maran, infatti, il Brescia ha scelto Pierpaolo Bisoli, con un passato da calciatore con le Rondinelle.

Reduce dall’esonero al Modena, arrivato ad inizio novembre, il tecnico ritroverà in squadra sua figlio Dimitri, centrocampista e capitano della squadra. La riunione di famiglia sarà completata anche dalla presenza di Davide, altro figlio dell’allenatore, che farà parte del nuovo staff tecnico nella veste di match analyst. Come vice, invece, ci sarà Giuseppe Angelini. Domani, come si legge sul comunicato diramato dalla società, Bisoli dirigerà il primo allenamento e inizierà la preparazione per la sfida di domenica contro la Carrarese, quindi la partita contro la Salernitana e l’incrocio con il Modena subito dopo Natale.