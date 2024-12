Inzaghi non sorride per la Champions: Acerbi resta ai box, febbre per Dumfries | VIDEO CM.IT

Allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile per l’Inter alla vigilia del match di Champions League nella tana del Bayer Leverkusen: in dubbio anche il laterale olandese

Non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi alla vigilia della trasferta in terra tedesca contro il Bayer Leverkusen, che potrebbe consegnare l’accesso diretto agli ottavi di Champions League all’Inter.

Niente da fare per Acerbi, che non ha ancora recuperato dal problema muscolare alla coscia accusato a Verona nelle scorse settimane. L’esperto difensore non si è allenato con il gruppo e Inzaghi spera di recuperarlo a questo punto per il posticipo di campionato in programma lunedì prossimo all’Olimpico contro la Lazio. La defezione di Acerbi si aggiunge all’assenza di Pavard, che dovrebbe tornare disponibile a fine mese o comunque in tempo per la Final Four di Supercoppa in Arabia Saudita. Coperta cortissima quindi per l’allenatore piacentino nel reparto difensivo, viste anche le condizioni non ottimali di Bastoni dopo il piccolo fastidio accusato contro il Parma.

Bayer Leverkusen-Inter, emergenza difesa per Inzaghi: le possibili scelte di formazione

Scelte obbligate per Inzaghi in difesa con de Vrij e Bisseck titolari mentre, se non dovesse scendere in campo dal primo minuto Bastoni, potrebbe agire da braccetto uno tra Carlos Augusto e Darmian.

Il brasiliano ex Monza potrebbe anche far rifiatare Dimarco, il 35enne jolly italiano invece si candida inoltre per ricoprire la casella di quinto sulla corsia destra, considerando il dubbio Dumfries. L’olandese non si è allenato per una sindrome influenzale ed è rischio per la trasferta di Leverkusen. Ai box c’è anche Buchanan, che non ha preso parte all’allenamento insieme compagni per un affaticamento muscolare. Frattesi e Zielinski, scalpitano e potrebbero partire dall’inizio a centrocampo nel turnover di Inzaghi. Possibile maglia da titolare in attacco anche per Taremi, con capitan Lautaro Martinez inizialmente a riposo.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Thuram.