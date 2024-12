Baroni soddisfatto: “Lazio, che personalità. Isaksen liberi la testa. Scudetto? Troppa strada da fare”

Le parole dell’allenatore della Lazio a seguito della vittoria contro il Napoli di Antonio Conte: ecco che cosa ha detto in conferenza stampa

La Lazio conquista anche il Maradona e continua la volata in campionato dopo la frenata contro il Parma. Marco Baroni incarta nuovamente Antonio Conte e fa doppietta tra Coppa Italia e Serie A.

Il tecnico biancoceleste prepara benissimo il match, mantenendo basso il baricentro e alzando quando serviva la pressione. I ragazzi hanno sfruttato bene i contropiedi, specialmente nel secondo tempo con Dele-Bashiru e chiaramente con Isaksen.

Sulla vittoria al Maradona – “Sapevamo che affrontavamo una squadra più brava, lo dice la classifica. La squadra ha avuto una grande personalità. Vanno fatti i complimenti ai ragazzi, perché non era facile. Abbiamo ottenuto quello che volevamo”.

Il giudizio sul Napoli – “Il Napoli è una squadra solida. Abbiamo fatto un cambio generazionale. Sono arrivati giovani calciatori e abbiamo dato via giocatori stratosferici. Noi siamo contenti perché vogliamo queste gare che ci permettono di misurarci e dare un valore al lavoro che stiamo facendo”.

Sulla rosa e sui singoli Dele-Bashiru e Isaksen: “Sono contento di lavorare con questi ragazzi. Lavoro con tutta la rosa per le tre competizioni. Dele-Bashiru ha delle grandi qualità ma deve trovare il ritmo e la testa della partita, non è facile passare da un campionato diverso a quello italiano. Isaksen deve liberare la testa, in allenamento ha le giocate. Ha qualità e lo deve fare con la giusta spregiudicatezza”.

Sul recupero degli infortunati – “Vecino dovremmo portarcelo ad Amsterdam. Rovella rientra. Romagnoli ha sentito pizzicare su un contrasto, ma sono fiducioso. E Pellegrini credo ci sarà per Ajax-Lazio”.

Sulla lotta per lo Scudetto – “C’è ancora troppa strada da fare. Abbiamo già raggiunto la vetta, la squadra ha qualità morali e di lavoro. Bisogna crearsi il percorso per stare con i migliori in questo momento, e la classifica lo dice”.