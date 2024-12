Ancelotti esalta l’Atalanta, Gasperini frena l’entusiasmo: “Si va un po’ oltre”

Le parole dei due allenatori di Atalanta e Real Madrid prima della sfida Champions in programma domani sera a Bergamo

Rifugge ai complimenti e prova ad abbassare l’entusiasmo che si è creato intorno alla Dea. Missione quasi impossibile per Gian Piero Gasperini considerato il momento magico dell’Atalanta, attesa domani dalla sfida contro il Real Madrid di Ancelotti.

I due allenatori hanno parlato quest’oggi in conferenza stampa e il tecnico nerazzurro ha provato a frenare l’entusiasmo: “Nessuno può sentirsi favorito contro il Real Madrid. Giochiamo una partita importante, per Bergamo è un appuntamento fantastico, ma dobbiamo isolarci dai commenti che non ci riguardano. Siamo felici per la classifica, ma pensare che l’Atalanta sia superiore al Real Madrid è un po’ oltre. Faremo il massimo per fare risultato, ma siamo cauti: c’è un’euforia esagerata e la lasciamo all’esterno”.

Gasperini torna sulla finale di Supercoppa persa ad agosto e sottolinea le differenze: “Abbiamo inserito molti giocatori, molti sono saliti di livello: sarà una partita diversa”. Diversa è anche la squadra a sua disposizione: “Oggi la possibilità di sbagliare formazione rispetto ad agosto è altissima – scherza -. Siamo cambiati come numero e rosa, ma soprattutto nelle prestazioni. Lookman è diventato un calciatore continuo, ha fatto subito tanti gol e questo lo fa stare tra i top in Europa”.

Quindi, si sofferma sugli infortunati e annuncia l’assenza di Scalvini: “Il recupero di Scamacca procede bene, ma si è fermato Scalvini: ha avuto una sub-lussazione e non ci sarà. Oltre a lui e Cuadrado, quelli convocati sono tutti disponibili”. Infine, una parola sull’obiettivo chiesto da Percassi: “Il presidente non chiede mai niente come risultato, ha sempre parlato di atteggiamento, di essere compatti: è straordinario”.

Atalanta-Real Madrid, Ancelotti: “La partita più complicata”

Se Gasperini prova a smorzare l’entusiasmo, ci pensa Ancelotti a riempire di complimenti l’Atalanta.

“Con Gasperini siamo buoni amici, allenava le giovanili della Juventus quando io ero lì. Sta facendo un lavoro fantastico. Ogni anno cambiano molti giocatori, ma lui riesce ad adattarsi: sta facendo un lavoro spettacolare”. Il tecnico del Real ha fiducia nella squadra e nei calciatori: “Siamo migliorati e affrontiamo un buon momento: domani può essere la partita più complicata da qui alla fine dell’anno”.

Infine, si parla dei singoli e del valore della partita: “Bellingham è al 100%, i dubbi sono Vinicius e Rodrygo. Domani ci giocheremo tre punti importanti per la qualificazione: è difficile finire tra le prime otto, ma domani è una partita che conta solo tre punti. Preoccupato? La preoccupazione è trovare la strategia buona per battere l’Atalanta”.